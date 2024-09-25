Bunlar da ilginizi çekebilir

Turnuvanın ikinci gününde, yarın saat 14.30’da Arkas Spor ile Ziraat Bankkart karşı karşıya gelecek. Toplam 3 gün sürecek olan turnuva, yeni sezon öncesi takımların form durumlarını test etme fırsatı sunuyor.

Setler 21-25, 25-20, 25-19, 24-26 ve 15-13 şeklinde sonuçlandı. İki İzmir ekibinin kıyasıya mücadelesi izleyicilere heyecan dolu anlar yaşattı.

ürkiye Spor Yazarları Derneği ( TSYD ) İzmir Şubesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen 10'uncu TSYD İzmir Voleybol Turnuvası 'nın ilk gününde, Efeler Ligi takımları Arkas Spor ve Altekma karşı karşıya geldi. İzmir Atatürk Voleybol Kompleksi’nde oynanan karşılaşmada Arkas Spor, çekişmeli geçen maçta Altekma'yı 3-2'lik skorla mağlup etti.

Copyright © 2024. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.haberekspres.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.