Ege Üniversitesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Ertuğ Öner ve Dr. Öğr. Üyesi Aylin Karadaş’ın da yer aldığı, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi'nden Doç. Dr. Rifat İlhan’ın yürütücülüğünde gerçekleştirilen “Pamphylia Bölgesi Antik Limanlarının (Perge, Aspendos, Side) Orta ve Geç Holosen'deki Kıyı Çizgisi Değişmelerinin Çoklu Analiz Yöntemleri ile Belirlenmesi” adlı proje, TÜBİTAK 1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı kapsamında destek almaya hak kazandı.

Proje, bölgeyi arkeolojik ve turistik açıdan zenginleştirecek

Proje ile Antalya Ovası’ndaki Perge, Aspendos ve Side antik kentlerinin palecoğrafya ve jeoarkeolojik özellikleri analiz edilecek. Elde edilen verilerle hem arkeolojik hem de turistik açıdan bölgeye katkı sağlanması amaçlanıyor. Ayrıca, Holosen dönemindeki kıyı çizgisi değişimleri belirlenerek, antik limanların konumları tespit edilecek.

Holosen dönemindeki kıyı çizgisi değişiklikleri incelenecek

Proje hakkında bilgi veren Prof. Dr. Ertuğ Öner, Holosen dönemi ve iklim değişikliklerinin, kıyı çizgileri üzerinde önemli etkiler yarattığını belirtti. Deniz seviyesindeki değişikliklerin, yerel ekosistemlerde nasıl bir dönüşüm sağladığına dair veri toplanacağı projede, ayrıca alüvyal jeomorfoloji araştırmaları yapılacak. Side ve Manavgat vadileri de bu çalışmalara dahil edilerek, alüvyal alanlarda yeni sondajlar gerçekleştirilecek.

Yeni teknolojik yöntemlerle derinlemesine analizler gerçekleştirilecek

Proje ekibi, alüvyal düzlüklerde yapılan sondajlardan elde edilen sediman örnekleri üzerinde granülometrik, paleontolojik ve palinolojik analizler gerçekleştirecek. Bu analizlerle, bölgenin geçmişine dair detaylı bilgi sunulacak. Ayrıca, polen analizleri sayesinde doğal ve kültür bitkilerinin Holosen dönemindeki değişimi hakkında da önemli bulgular elde edilecek.

Proje ekibi ve katkı sağlayan akademisyenler

Doç. Dr. Rıfat İlhan’ın yürütücülüğündeki bu projeye, Ege Üniversitesi Coğrafya Bölümü öğretim üyeleri Prof. Dr. Ertuğ Öner ve Dr. Öğr. Üyesi Aylin Karadaş, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Coğrafya Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Serdar Vardar, İstanbul Üniversitesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Şebnem Sedef Çokay Kepçe ve Afyon Kocatepe Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Mustafa Bilgin de katkı sağlıyor.