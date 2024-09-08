Antalya'nın Manavgat ilçesinde, Çolaklı Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi Torunlar Sokak'ta bulunan üç katlı bir binanın 1. katında yaşanan trajik olayda, 14 yaşındaki Yıldıray G., 10 yaşındaki Deniz Ş. ve 12 yaşındaki Emir K. buluştu. Yıldıray G.’nin ağabeyine ait av tüfeğiyle oynadığı sırada, tüfeğin kazara ateş alması sonucu Deniz Ş. hayatını kaybetti ve Emir K. yaralandı.

Acil müdahale ve yaralıların durumu

Olay yerine hızla intikal eden Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Çolaklı Jandarma Karakolu ekipleri ve sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Sağlık ekipleri, Deniz Ş.’nin olay yerinde yaşamını yitirdiğini tespit ederken, yaralı Emir K. ilk olarak Manavgat Devlet Hastanesi’ne ardından Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne sevk edildi. Emir K.’nın sağlık durumu hakkında detaylı bilgi henüz verilmedi.

Olay sonrası gözaltılar ve soruşturma

Olayın ardından Yıldıray G., jandarma tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Yıldıray G.’nin av tüfeğiyle ilgili bilgilerine ve olayın nasıl gerçekleştiğine dair detaylar araştırılıyor. Deniz Ş.’nin cenazesi, olay yeri incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

"Hangi meleğe yanayım?"

Olayın ardından, çocukların aileleri ve arkadaşları büyük bir üzüntü yaşadı. Yıldıray G.’nin annesi, "Hangi meleğe yanayım? Buna nasıl dayanılır?" şeklinde feryat ederek acısını dile getirdi.