Zeytinköy’de düzenlenen hasatta çiftçilerin taleplerini dinleyen Başkan Tugay, nar hasadının ardından mahsulün dünyaya açıldığı Deppo Efes’i ziyaret etti. Selçuklu üreticilerin başarısıyla İzmir’in diğer bölgelerine de örnek olacağını ifade eden Başkan Tugay, “Buradaki bu güzel çalışmayı daha ileriye götürmek için çaba göstermeye devam edeceğiz. Gelecek çalışarak güzel olacak. Tarıma sahip çıkmaya devam edeceğiz” dedi.



Dünya nar ihracatında ilk 10 içerisinde yer alan İzmirli üreticiler hasat yaptı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Selçuk’ta gelenekselleşen nar hasadında çiftçilerin bereketine ortak oldu. Selçuk’un Zeytinköy Mahallesi’nde düzenlenen nar hasadında Başkan Dr. Cemil Tugay’a Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı İsmail Mutaf ve Büyükşehir bürokratları, Selçuk Belediyesi yöneticileri, meclis üyeleri, muhtarlar, kooperatif başkanları ve çok sayıda çiftçi eşlik etti.



İlk olarak çiftçilerle köy kahvesinde bir araya gelen Başkan Tugay, nar, ayva ve mandalina üreticilerinden bu yılki rekolte ve üretim koşullarıyla ilgili bilgi aldı. Türkiye’nin zorlu koşullarında üretim mücadelesi veren çiftçilerin taleplerini dinleyen Başkan Tugay, hem üretim koşullarının hem de köyün eksiklerinin giderilmesi, şartların geliştirilmesi için not aldı; sorunların çözümü için yerinde talimatlar verdi.



Köydeki buluşmanın ardından Zeytinköy Turizm Geliştirme ve Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’ni ziyaret eden Başkan Tugay, çiftçilerle nar hasadına başladı. Başkan Tugay ve Başkan Sengel, Küçük Menderes Havzası’nın verimli topraklarından dünyaya açılan bereketli narları topladı. Toplanan narlar paketlenmek ve işlenmek üzere depolara gönderildi.



Tüm üreticilere bereketli bir sezon dileyen Başkan Tugay, “Sabah bu güzel bahçelerin arasından köye girdik. Bizleri çok güzel karşıladılar. Bu bölge meyve üretiminde gerçekten İzmir’in üslerinden birisi. Nar var, ayva var, mandalina var. Buradaki çiftçimiz işini hakkını vererek yapıyor. Narlar kaliteli ve lezzetli. Çok büyük kısmı da ihracata gidiyor. Başarılı oldukları meyvecilik ve bahçecilikle aslında İzmir’de başka bölgelere de örnek olabileceklerini düşünüyorum. O nedenle burada gördüğüm başarılı çalışmanın mimarı olan herkesi tebrik ediyorum. Bu katkıyı veren Selçuk Belediye’mize de teşekkür ediyorum. Buradaki bu güzel çalışmayı daha ileriye götürmek, önümüzdeki yıllarda da geliştirerek devam ettirmek için biz de çaba göstermeye devam edeceğiz” diye konuştu.



İzmir tarımını daha iyi yerlere getirmek için hep birlikte çalışma vurgusu yapan Başkan Tugay, “Bugün muhtarımızdan ve köylülerimizden bu bölgenin ihtiyaçlarını da dinledik. Onların da gereğini yerine getireceğiz. Nar hasadı için buradayız, bereketli olsun demek için buradayız. Nar bereketin simgesidir. Güzel yağmurlu bir günde geldik buraya. Bütün bu güzellikler bir arada olunca gelecek güzel olacak diyoruz. Ama çalışarak güzel olacak. Tarım sadece İzmir için değil, Türkiye için önemli. O nedenle tarıma sahip çıkmaya, yapılan çalışmalara sahip çıkmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.



Tüm üreticileri tebrik eden Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, “Küçük Menderes’in en bereketli toprakları Efes Selçuk’tayız. Bugün İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı’mızın buraya gelmesi hem köydeki vatandaşlarımızı hem de bizleri çok memnun etti. Umuyoruz ki Cemil başkanımızın elinin bereketi önce ilçemize, narın bereketi bütün İzmir’imize ve sonrasında bütün Türkiye’ye mal olacak. Çok daha keyifli, emin adımlarla ilerlediğimiz bir dönemden geçiyoruz. Cemil başkanımıza yaptığı tüm katkılardan dolayı teşekkür ediyorum” dedi.



Nar hasadının ardından Başkan Tugay ve Başkan Sengel, Selçuklu üreticilere destek olmak için İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle Efes Selçuk Belediyesi tarafından 2014 yılında hizmete açılan Deppo Efes Meyve Paketleme Ve Soğuk Hava Deposu Tesislerine gitti. Tesiste hasat edilen narları ihraç edilmek üzere hazırlayan işçilerle sohbet eden Başkan Tugay, üreticilere bereketli bir yıl diledi. Ardından tesiste faaliyet gösteren Selçuk Efes Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’ni ziyaret edip katma değerli ürünleri inceledi, üreticilerle sohbet etti.

