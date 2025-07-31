İzmir’in tarihi için destek sürüyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 8 bin 500 yıllık geçmişe sahip kentin tarihinin gün yüzüne çıkarılması amacıyla Eski Smyrna Bayraklı Höyüğü Örenyeri’ndeki çalışmalara bu yıl da destek vermeye devam ediyor. Hem maddi hem de teknik katkılarla sürdürülen kazı çalışmalarını İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay yerinde inceledi.

Kazı alanı yerinde ziyaret edildi

Kazı alanındaki inceleme gezisine Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, Smyrna Bayraklı Höyüğü Kazı Başkanı Prof. Dr. Cumhur Tanrıver, İzmir Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanı Hasibe Velibeyoğlu ile çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de katıldı.

Binlerce yıllık tarih araştırılıyor

Başkan Tugay, örenyerini gezerek Prof. Dr. Cumhur Tanrıver’den devam eden kazılar hakkında bilgi aldı. Kazı ekibiyle sohbet eden Tugay, alanda sürdürülen çalışmaların verimliliği ve örenyerinin korunmasına yönelik yapılabilecekler konusunda fikir alışverişinde bulundu.

Tarihi eserler incelendi

İnceleme gezisinin sonunda Başkan Tugay, kazıdan çıkarılan tarihi eserleri Prof. Dr. Cumhur Tanrıver eşliğinde inceledi. Yerinde yapılan bu gözlemlerle birlikte İzmir’in kültürel mirasına dair çalışmaların daha da güçlendirilmesi hedefleniyor.