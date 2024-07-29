Ünlü şarkıcı Tuğba Ekinci, 'Yılın Starları 2024 Ödül Töreni'ndeki konuşmasıyla gündem oldu ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatıldı. Ekinci’nin sözleri, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı ve birçok kişi tarafından tepki topladı.

Tuğba Ekinci, 'Yılın Starları 2024 Ödül Töreni'nde yaptığı konuşmada, sokak hayvanlarıyla ilgili bir dizi yorumda bulundu. Ekinci'nin konuşmasında yer alan şu ifadeler dikkat çekti: "Bizi beğenmediler, kıyafetlerimize kadar. ‘Müslümanlığa yakışmaz’ dediler. Bu nasıl secdeye eğilmek, nasıl amin demek, bu nasıl Allah, nasıl Peygamber. Hayırdır."

Bu ifadeler, sosyal medyada geniş çapta tepki çekti ve birçok kişi Ekinci'nin sözlerini eleştirdi. Tepkilerin ardından, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçerek Ekinci hakkında resen soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Ekinci’nin ifadesinin alınması bekleniyor.

"Konuşmam bağlamın dışına çıkarıldı"

Söz konusu açıklamalarının çarpıtıldığını öne süren Tuğba Ekinci, sosyal medyada konuşmasının tamamını paylaşarak kendisini savundu. Ekinci, konuşmasındaki bağlamın dışına çıkarıldığını ve bu nedenle yanlış anlaşıldığını ifade etti.

Ekinci’nin konuşması, hem sosyal medyada hem de kamuoyunda geniş bir yankı uyandırdı. Özellikle sokak hayvanları ve dini değerlere yönelik yorumların tartışma konusu olması, toplumsal kutuplaşmayı artırdı. Soruşturma süreci, Ekinci’nin ifadelerinin yasal açıdan nasıl değerlendirileceğini belirleyecek.