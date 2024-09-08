Geçtiğimiz yıl Aralık ayında Abdullah Karatay ile dünyaevine giren Kandemir, müjdeli haberi sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Kandemir’in hamile olduğunu duyurduğu paylaşımı, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Instagram hesabından bir ultrason görüntüsü paylaşan Kandemir, fotoğrafa "2+süt" ifadesiyle birlikte nazar boncuğu emojisi ekledi. Bu sevimli gönderi, şarkıcının sevenleri tarafından büyük ilgiyle karşılandı. Ünlü şarkıcının bu özel anını paylaşması, hayranları arasında büyük mutluluk yarattı.

Tuğçe Kandemir'in samimi ve esprili paylaşımıyla duyurduğu hamilelik haberi, sosyal medyada hızla yayıldı ve tebrik mesajları yağmaya başladı. Müzik kariyerinde büyük başarılar elde eden Kandemir, şimdi ise anneliğe ilk adımı atmanın heyecanını yaşıyor.