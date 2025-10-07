Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılı Türkiye Kadına Yönelik Şiddet Araştırması sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Araştırmaya göre, kadınların yüzde 28,2’si psikolojik, yüzde 18,3’ü ekonomik, yüzde 12,8’i fiziksel şiddete maruz kaldı. Verilere göre şiddetin en yaygın olduğu yaş grubu 35-44 yaş aralığı, en yüksek oran ise Kuzeydoğu Anadolu Bölgesinde görüldü.

Araştırma 18 binden fazla kadınla yapıldı

TÜİK’in gerçekleştirdiği araştırma kapsamında, 15-59 yaş aralığında 18 bin 275 kadınla yüz yüze görüşüldü. Araştırma sonuçlarına göre, kadınların yaşamlarının herhangi bir döneminde farklı türlerde şiddetle karşılaştığı tespit edildi.

35-44 yaş aralığı şiddete en çok maruz kalan grup

Tüm şiddet türleri yaş gruplarına göre incelendiğinde, fiziksel şiddetin en yüksek oranda görüldüğü grup 35-44 yaş aralığındaki kadınlar oldu.

Bu grubu yüzde 14,3 ile 45-59 yaş grubu, yüzde 11,9 ile 25-34 yaş grubu izledi.

Boşanmış kadınlarda psikolojik şiddet oranı yüzde 62

Verilere göre, boşanan kadınların yüzde 62,1’i psikolojik, yüzde 42,5’i ekonomik, yüzde 41,5’i fiziksel şiddet yaşadı.

Evli kadınlarda bu oranlar daha düşük seyrederken, hiç evlenmeyen kadınların yüzde 25,7’si psikolojik şiddet, yüzde 14,2’si dijital şiddet, yüzde 13,4’ü ise ısrarlı takibe maruz kaldı.

Dijital şiddette yabancılar ilk sırada

Dijital şiddet uygulayanların yüzde 62,3’ü yabancı kişilerden oluşuyor.

Bu oranı yüzde 15,7 ile eş, eski eş veya birlikte olunan kişi izliyor.

Israrlı takipte de benzer bir tablo görülürken, yüzde 39,6 ile yabancılar, yüzde 32,1 ile eş veya eski eş ikinci sırada yer aldı.

Eğitim seviyesi arttıkça ekonomik şiddet azalıyor

Ekonomik şiddet oranları, eğitim durumuna göre belirgin farklar gösterdi.

Bir okul bitirmeyen kadınların yüzde 31,8’i ekonomik şiddet yaşarken, bu oran yükseköğretim mezunlarında yüzde 8,9’a düştü.

Fiziksel şiddetin en yoğun olduğu bölge: Kuzeydoğu Anadolu

Fiziksel şiddet oranlarının bölgesel dağılımında Kuzeydoğu Anadolu yüzde 25,9 ile ilk sırada yer aldı.

En düşük oran ise yüzde 8,8 ile Ortadoğu Anadolu Bölgesi olarak belirlendi.

Son 12 ayda her 10 kadından biri psikolojik şiddet yaşadı

TÜİK verilerine göre, son 12 ayda kadınların:

%11,6’sı psikolojik,

%3,7’si dijital,

%3,2’si ekonomik,

%3,1’i ısrarlı takip,

%2,6’sı fiziksel,

%0,9’u ise cinsel şiddet yaşadı.

En yaygın şiddet türü psikolojik şiddet oldu.

Kentte yaşayan kadınlar daha fazla şiddet görüyor

Veriler, yoğun kentlerde yaşayan kadınların daha fazla şiddete maruz kaldığını ortaya koydu.

Bu gruptaki kadınların %12,2’si psikolojik, %4,2’si dijital şiddet yaşadı.

Şiddet oranı yaş ilerledikçe azaldı; en çok şiddete maruz kalanlar 15-24 yaş grubundaki kadınlar oldu.

Kadınlar yaşadıkları şiddeti çoğunlukla paylaşmıyor

Araştırmaya göre, eş veya birlikte olduğu kişinin şiddetine maruz kalan kadınların yüzde 47,7’si yaşadıklarını kimseyle paylaşmadı.

Şiddeti paylaşan kadınların yüzde 31,8’i kendi ailesinden bir kadınla, yüzde 10,2’si kadın arkadaş veya tanıdıkla, yüzde 4,4’ü ise eşinin ailesinden bir kadınla paylaştı.