Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021-2023 yıllarına ilişkin hayat tabloları verilerini açıkladı. Türkiye genelinde doğuşta beklenen yaşam süresi 77,3 yıl olarak hesaplandı. Bu süre, 2020-2022 döneminde 77,5 yıl olarak belirlenmişti. Erkeklerde doğuşta beklenen yaşam süresi 74,7 yıl, kadınlarda ise 80 yıl olarak kaydedildi. Erkek ve kadınlar arasındaki yaşam süresi farkı ise 5,3 yıl oldu.

Çalışma çağındaki 15 yaşındaki bir kişinin ortalama kalan yaşam süresi 63,5 yıl iken, 30 yaşındaki bir kişinin kalan yaşam süresi 49,1 yıl olarak belirlendi. 50 yaşındaki bir kişinin ortalama kalan yaşam süresi 30,1 yıl olurken, 65 yaşındaki bir kişinin kalan yaşam süresi ise 17,4 yıl olarak tespit edildi.

Tunceli en uzun yaşam süresine sahip il oldu

Tunceli, doğuşta beklenen 80,8 yıl yaşam süresi ile Türkiye'de en uzun yaşam süresine sahip il olarak öne çıktı. Tunceli'yi Şırnak ve Mardin takip etti. En düşük yaşam süresi ise Kilis’te 76,1 yıl olarak belirlendi.

Eğitim düzeyi yaşam süresini uzatıyor

TÜİK verilerine göre, eğitim düzeyi arttıkça yaşam süresi de uzuyor. Yükseköğretim seviyesine sahip bireylerin beklenen yaşam süresi, ortaöğretim altı bireylerden yaklaşık 5 yıl daha uzun.

En fazla nüfusa sahip olan İstanbul’da doğuşta beklenen yaşam süresi 78,6 yıl olarak tespit edildi. Ankara’da ise bu süre 79,2 yıl oldu.

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