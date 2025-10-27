Kadınların eğitim yoluyla güçlenmesini ve toplumsal yaşamda eşit bireyler olarak yer almasını hedefleyen Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği (TÜKD), 1949 yılında Cumhuriyet’in ilk üniversite mezunu kadınları tarafından kuruldu. Bugün 30 şubesiyle ülke genelinde faaliyet gösteren TÜKD, Uluslararası Üniversiteli Kadınlar Federasyonu (GWI) ve Avrupa Üniversiteli Kadınlar Federasyonu (UWE) üyelikleriyle çalışmalarını dünya çapında sürdürüyor.

“Kamuya Yararlı Dernek” statüsüne sahip TÜKD’nin İzmir Şubesi, 1989 yılından bu yana Ege’nin en aktif kadın örgütlerinden biri konumunda. 85 gönüllü üyesiyle çalışmalarını sürdüren şube, her yıl yaklaşık 160 üniversite öğrencisine burs desteği sağlıyor. Ancak derneğin katkısı sadece maddi destekle sınırlı değil. Bursiyer genç kadınlar; kültürel geziler, tiyatro ve konser etkinlikleri, seminerler, mentorluk buluşmaları ve sosyal sorumluluk projeleriyle çok yönlü bir gelişim sürecine dahil ediliyor.

Bu faaliyetler, genç kadınların kendine güvenen, üretken ve topluma değer katan bireyler olarak yetişmesini sağlıyor. TÜKD, kadınların okuryazarlıkta ve eğitimde yüzde yüz katılım hedefi doğrultusunda, eşit, özgür ve demokratik bir toplumun inşası için çalışıyor.

TÜKD İzmir Şubesi, Başkan Semra Marmara öncülüğünde yürüttüğü projelerde ekip çalışması, gönüllülük ve dayanışmayı temel alıyor. Yönetim kurulu ve komisyonlarda görev alan üyeler, “birlikte güçlüyüz” anlayışıyla derneğin faaliyetlerine yön veriyor.

Bugün TÜKD İzmir Şubesi, hem bursiyerleri hem de üyeleriyle yalnızca bir sivil toplum kuruluşu değil; kadın dayanışmasının en canlı örneklerinden biri olarak yoluna devam ediyor.