Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı'nda uygulanacak Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çerçevesinde kapsamlı bir genelge yayımladı. Bu genelge, eğitim-öğretim sürecinde önemli değişiklikler getirecek. Özellikle sınavlarla ilgili yapılan yeni düzenlemeler, milyonlarca öğrenciyi ve veliyi doğrudan etkileyecek.

Deneme sınavları yasaklandı

Geçtiğimiz yıl ilkokullarda sınavların kaldırılmasının ardından, velilerden gelen tepkiler doğrultusunda deneme sınavlarının devam etmesi söz konusuydu. Ancak, MEB'in yeni genelgesiyle birlikte, 1. sınıftan liseye kadar tüm düzeylerde deneme sınavlarının yapılması yasaklandı. Bu karar, öğrenciler üzerindeki sınav stresini azaltmayı ve eğitim sürecini daha yapıcı bir hale getirmeyi hedefliyor.

Stresin ve yarışın önüne geçilecek

MEB’in aldığı bu yeni kararın arkasında, sınav stresi ve yarışmanın önüne geçilmesi amacı yatıyor. Sınıf içi ölçme faaliyetleri, öğrencilerin bilgi ve beceri düzeylerini değerlendirmekle birlikte, öğrenme eksiklikleri ve eğilimler hakkında veri sağlamaya devam edecek. Bu uygulama, öğrencilerin öğrenme süreçlerinin geliştirilmesine yönelik olarak planlanacak.

Yeni yaklaşım

Yeni uygulamanın bir parçası olarak, öğretmenlere yönelik eğitimler de düzenlenecek. 2-6 Eylül 2024 tarihlerinde yapılacak eğitici eğitimleri, il milli eğitim müdürlüklerinin koordinasyonunda, modelin uygulanacağı sınıf düzeyindeki öğretmenler için hem teorik hem de uygulamalı olarak gerçekleştirilecek. Diğer sınıf düzeylerindeki öğretmenlere yönelik eğitimler ise ara tatilde branş temelli olarak yapılacak ve en fazla 50 kişilik gruplar halinde düzenlenecek.

Uzun vadeli hedefler

MEB’in bu yeni sınav kararı, eğitim sürecinde daha az rekabetçi ve daha destekleyici bir ortam yaratmayı amaçlıyor. Eğitimde süreç odaklı ve geliştirici bir yaklaşımla, öğrencilerin bilgi ve beceri gelişimini desteklemek ve sınav stresini azaltmak hedefleniyor. Bu değişikliklerle, eğitim sürecinde daha sağlıklı bir denetim ve değerlendirme yöntemi benimsenmiş olacak.