Bu yıl, StafuPro ana sponsorluğunda, Teos Marina ev sahipliğinde ve Seferihisar Belediyesi himayesinde gerçekleştirilen StafuPro Tuna Masters TEOS 2024 Balıkçılık Turnuvası, 3. gün müsabakalarının ardından ödül töreniyle sona erdi. Türkiye’nin ve Avrupa’nın en büyük açık deniz balıkçılığı etkinliklerinden biri olarak öne çıkan turnuva, 61 teknenin katılımıyla büyük ilgi gördü.

İlk günün şampiyonları

Turnuvanın ilk günü, balıkçıların dikkatle hazırladığı 61 tekne, denize açıldı ve müsabaka kriterlerine uygun olarak 1 Bluefin orkinos ve 1 lambuka yakaladı. SHAMU ekibi, yakaladığı 160 cm boyunda, 103 cm çapında ve 61.720 kg ağırlığındaki Bluefin orkinosla dikkat çekti.

İkinci günün rekorları

Turnuvanın ikinci gününde, balıkçılar 5 Bluefin orkinos yakaladı. İşte dikkat çeken sonuçlar:

GUSTO MARE: 140 cm boy, 83 cm çap ve 37.90 kg ağırlığında Bluefin orkinos.

FIUME: 150 cm boy, 88 cm çap ve 44.100 kg ağırlığında Bluefin orkinos.

LENAR: 155 cm boy, 98 cm çap ve 49.200 kg ağırlığında Bluefin orkinos.

YALI 35: 151 cm boy, 94 cm çap ve 49.75 kg ağırlığında Bluefin orkinos.

STAFU: 162 cm boy, 87 cm çap ve 54.650 kg ağırlığında Bluefin orkinos.

Final günü ve ödüller

Turnuvanın final gününde, en yüksek puanı toplayan ekipler ödüllerini aldı:

STAFU: 54.650 kg ağırlığındaki Bluefin orkinos ile 327,9 puan. Genel klasman 3.’sü.

MGS: 54,75 kg ağırlığında Bluefin orkinos ile 328,44 puan. Genel klasman 2.’si.

FIUME: İki Bluefin orkinos ile toplam 543,60 puan. Genel klasman 1.’si.

En Büyük Balık ödülü ise, ilk gün 61.720 kg Bluefin orkinos yakalayan SHAMU ekibine verildi.

Organizatörlerin açıklamaları

Turnuva organizatörü Murat İyriboz, deniz suyu sıcaklığının 27 derece civarında olduğunu ve bu durumun balıkları daha derinlere yönlendirdiğini belirtti. "Bu yıl Teos’ta büyük balık yakalamak zor oldu, ama yarışmacılarımız mücadelelerini sürdürdü. Ödüller milimetrik hesaplamalarla belirlendi ve puanlar 19-22 Eylül 2024 tarihlerinde Alaçatı’da devam edecek Raymarine Tuna Masters Alaçatı 2024’e taşınacak," dedi İyriboz.