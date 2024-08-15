İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin önceki dönem belediye başkanı Tunç Soyer, katıldığı bir TV programında hakkında çıkan genel başkanlık iddialarına net bir yanıt verdi. Soyer, CHP içinde bir genel başkan arayışının olmadığını belirterek, bu konuda herhangi bir talebinin olmadığını ifade etti.

“Genel başkanlık gündemimde değil”

Tunç Soyer, katıldığı televizyon programında kendisine yöneltilen genel başkanlık iddialarına ilişkin sorulara açıklık getirdi. Soyer, bu tür iddiaların asılsız olduğunu belirterek, "Aslında ben hiç kimseden böyle bir şey istemedim. Böyle bir talep ifade etmedim," dedi. Soyer, CHP'nin gündeminde de böyle bir arayış olmadığını vurguladı.

Soyer’in bu açıklaması, CHP içinde genel başkanlık tartışmalarının devam ettiği bir dönemde geldi. Bazı çevreler tarafından dillendirilen liderlik değişimi iddialarına karşı Soyer, partisinin böyle bir gündemi olmadığını açıkça belirtti.