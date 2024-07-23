İzmir Büyükşehir Belediyesi eski başkanı Tunç Soyer, görevde olduğu süre içerisinde yaptığı icraatler ile çok eleştirilmişti. Çok sayıda yolsuzluk ile gündeme gelen Soyer'e bu kez de İçişleri Bakanlığı'ndan inceleme geldi. İzmir'in kurtuluşunun 100. yılında sahneye çıkan ünlü sanatçı megastar Tarkan'a ücret ödenmediği Tunç Soyer tarafından söylenmişti. Ancak Eyüphan Gündoğdu'nun kaleme aldığı 'Bu şehrin nimetlerini kullanarak, İzmir'e zarar verenlere haram olsun...' yazısında sunulan belgeler gerçeğin farklı olduğunu ortaya çıkarmıştı.

Rakamlar kafa karıştırıcı

Tarkan konseri, organizesinin maliyeti ve getirileri hakkında uzun süredir tartışmalara neden oldu. Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, eleştirilere yanıt olarak, konser için yapılan toplam ödemenin 14 milyon lira olduğunu, bununla birlikte elde ettikleri sponsorluk gelirin 11 milyon 700 bin lira olduğunu belirtti. Ayrıca, sanatçı Tarkan’ın aldığı 3 milyon 500 bin liralık kaşenin 4 farklı sivil toplum kuruluşuna bağışlandığını ifade etti.

Sayıştay raporuna göre eleştiriler

Sayıştay’ın geçen yılki raporunda Tarkan konserine ilişkin bazı eleştiriler yer aldı. Bu durum, konserin finansal yönleri ile ilgili mevcut tartışmaların daha da büyümesine sebep oldu.

Müfettişler incelemelerde bulundu

Gündeme Bakış’a ulaşan bilgilere göre; İçişleri Bakanlığı müfettişleri şu anda İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde. Müfettişler, Tarkan konseri ile ilgili bilgi ve belgeleri toplamak amacıyla ilgili daire başkanlıklarından ve İZFAŞ’tan talepte bulunuyor.

Bakanlık müfettişlerinin İzmir'e gelmesinin, bir şikayet üzerine olduğu iddia ediliyor.

İşte Eyüphan Gündoğdu'nun ilgili köşe yazısı;

Sizlere artık ayrıntılı yazmak yerine direkt yazmaya karar verdim.

Geçen hafta, bu hafta yazacağım yazıları anons etmiştim.

Yalan konuşuyorlar demiştim ya.

O yalanlar Atatürk'ün kurduğu partiye oy verenlere söylenen yalanlar.

Bakın İzmirlinin paraları ne oluyor?

Geçen sene "İZMİR'İN KURTULUŞUNUN 100. YILI KUTLAMALARI KAPSAMINDA TARKAN KONSERİ ALIM İŞİ"

17 MİLYON 400 BİN TL

İZMİR'İN KURTULUŞUNUN 100. YILI KAPSAMINDA "TARKAN KONSERİ" KAŞE BEDELİ

3 MİLYON TL.

Buyurun şimdi İzmirliler siz bu yalanlara ne diyeceksiniz.

Size evraklarıyla sunuyorum.

Tarkan Konseri yapılması prestij midir EVET.

İzmirli eğlenmiş midir EVET.

Buraya kadar normal.

Ama yalanla dolanla yapılan doğru mudur HAYIR doğru değildir.

Hele hele TARKAN ben para almadım dedi ya.

Söyleyecek hiçbir şey bulamıyorum.

Sahne kurulum bedeline 17 milyon ödenmiş İzmirlinin paralarından Tunç Soyer efendi.

Ve o sahne yıkıldı biliyorsunuz.

Daha da kötüsü ne biliyor musunuz uzmanlarına sordum "bu sahne en fazla 2 milyon liraya kurulur" dediler.

Yıkılan sahneye 17 milyon TL babalarının parası gibi ödeyenlerin boğazlarında kalsın bu İzmirlinin parası.(bugünkü dolar kuruyla toplam 25 milyon tl)

Şimdi soruyorum, Devlet Evrakları mı yalan söylüyor?

Tarkan mı yalan söylüyor?

Tunç Soyer mi yalan söylüyor?

Çalanlara da, fırsat verenlere de, sebep olanlara da, ses çıkarmayanlara da bu ülkenin, bu şehrin nimetleri haram olsun...