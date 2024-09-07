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Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Diğer işçilerin tedavisi devam ediyor.

Tedaviye alınan işçilerden Mustafa Bayramoğlu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İhbar üzerine adrese jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

O sırada tünelin içinde çalışan H.D., M.A., A.Ö. ile Mustafa Bayramoğlu göçük altında kaldı.

Bayburt ile Erzurum'u birbirine bağlayacak Kop Tüneli inşaat ında çalışmaların sürdüğü sırada henüz belirlenemeyen nedenle kısmı göçük oluştu.

Baburt'ta yapımı süren Kop Tüneli 'nde meydana gelen kısmi göçükte, Mustafa Bayramoğlu (22) hayatını kaybetti, üç işçi ise yaralandı.

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