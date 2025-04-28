29 Nisan 2025'te bilançosunu açıklayacak olan Tüpraş için aracı kurumların 1. çeyrek beklentileri netleşti.

Tüpraş (TUPRS) 2025 yılı 1. çeyrek bilanço beklentisi belli oldu

Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (Tüpraş - TUPRS), 29 Nisan 2025 tarihinde 2025 yılı ilk çeyrek finansal sonuçlarını açıklamaya hazırlanıyor. Şirketin bilanço açıklaması öncesinde aracı kurumlar Tüpraş için kâr tahminlerini paylaştı.

Aracı kurumların Tüpraş 2025 1. çeyrek beklentileri

ForInvest Haber tarafından derlenen 2025 yılı birinci çeyrek bilanço anketine göre, Tüpraş için 12 farklı aracı kurumun beklentisi şu şekilde:

Ortalama net dönem kârı beklentisi: 172 milyon 700 bin TL

Medyan (ortanca) net dönem kârı beklentisi: 178 milyon TL Tav Havalimanları (TAVHL) hisseleri için yeni hedef fiyat açıklandı

Aracı kurumlar, Tüpraş'ın yılın ilk çeyreğinde sınırlı bir kârlılık açıklamasını bekliyor. Beklentilerin düşük seyretmesinde, uluslararası rafineri marjlarının dalgalı seyri ve petrol fiyatlarındaki oynaklık etkili oldu.

Sektörel etkiler ve öne çıkan notlar

2025 yılının ilk çeyreğinde global enerji piyasasında yaşanan dalgalanmalar, rafineri şirketlerinin performanslarını doğrudan etkiledi.

Tüpraş'ın üretim kapasitesi ve satış hacmindeki değişimlerin de bilanço sonuçlarına yansıması bekleniyor.

Şirketin net kâr rakamının, önceki çeyrek dönemlere göre daha düşük seviyede açıklanabileceği tahmin ediliyor.

Yatırımcılar, 29 Nisan 2025 tarihinde açıklanacak resmi bilançoyu yakından takip edecek.