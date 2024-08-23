Bordo-Mavililer, Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Rapid Wien’e elenmişti ve Konferans Ligi'nde başarılı olmak istiyordu. Ancak, zorlu deplasmandan 0-0’lık eşitlikle ayrılarak tur şansını Trabzon’a bıraktı.

Maçtan Bölümler

7. dakikada : Trabzonspor'un ani atağında Orsic'in pasında topla buluşan Visca'nın kaleci Ati ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutunda, Ati topu kornere çeldi.

: Trabzonspor'un ani atağında Orsic'in pasında topla buluşan Visca'nın kaleci Ati ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutunda, Ati topu kornere çeldi. 9. dakikada : Savic'in uzun pasında ceza sahasına giren Bardhi’nin aşırtma vuruşunda, kaleci Ati'nin müdahale ettiği top direğe çarpıp oyun alanına döndü. Savunma topu uzaklaştırdı.

: Savic'in uzun pasında ceza sahasına giren Bardhi’nin aşırtma vuruşunda, kaleci Ati'nin müdahale ettiği top direğe çarpıp oyun alanına döndü. Savunma topu uzaklaştırdı. 10. dakikada : Uzak mesafeden Görtler'in vuruşunda top kaleci Uğurcan Çakır’da kaldı.

: Uzak mesafeden Görtler'in vuruşunda top kaleci Uğurcan Çakır’da kaldı. 23. dakikada: Enis Bardhi'nin nefis frikiği, kaleci Ati Zigi tarafından kurtarıldı.

İlk yarı, iki takımın da net gol fırsatlarından yararlanamadığı 0-0 eşitlikle sona erdi.

İkinci yarı ve öne çıkan anlar

86. dakikada: St. Gallen, Geubbels'in golüyle öne geçti. Ancak, Portekizli hakem Miguel Nogueira'nın VAR incelemesi sonrasında St. Gallen’in golü faul nedeniyle iptal edildi.

Müsabaka sonunda Trabzonspor, deplasmandan 0-0 eşitlikle ayrılarak, tur şansını kendi sahasında oynayacağı ikinci maça taşıdı. Rövanş karşılaşması, Trabzon’da oynanacak ve bu maç, UEFA Konferans Ligi'nde grup aşamasına geçiş için belirleyici olacak.