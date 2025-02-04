Televizyon yarışmalarının tanınan ismi Turbo Turabi, cinsel içerikli sözleri nedeniyle büyük tepki çeken şarkısına yönelik, Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliği tarafından verilen erişim engeli kararının ardından, şarkısının sözlerini değiştirdi. Video, popüler video platformlarından kaldırılmaya başlanırken, Turabi sürpriz bir hamleyle şarkısının sözlerinde değişiklik yaparak tekrar paylaşımda bulundu.

Bakanlık harekete geçti

Şarkının sözleri, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından eleştirilmişti. Bakanlık, şarkının genel ahlak kurallarını ihlal ettiği, kadınları aşağılayıcı ifadeler içerdiği gerekçesiyle harekete geçti. Bakanlık, özellikle gençlerin ve çocukların psikolojik gelişimi üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceği endişesiyle şarkının internet üzerinden yayılmasının, toplum yapısını bozabileceğini belirtmişti.

Şarkının erişimi kapatıldı

Bakanlığın başvurusu üzerine, Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliği, şarkının dijital platformlarda erişime kapatılmasına karar verdi. Alınan bu kararın ardından, 4 gün içerisinde 1.7 milyon izlenme alan şarkının popüler internet sitelerinden kaldırılması süreci başlatıldı.

Yeni şarkı sözleri:

Yaşanan gelişme sonrasında Turabi, şarkısının sözlerini değiştirdi ve yeni sözlerle tekrar paylaştı. Yeni şarkı sözleri, dikkat çeken bir değişiklikle şöyle oldu:

"Bir kızın kalbiyle oynama,

Sadece bir kalbi var,

Onun gözleriyle oyna,

İki tane gözü var.

Kedi yavrusu olma,

Sahiplen,

Eğer sahiplenmezsen,

Bir tane alamazsın.

Her kedinin yuvaya ihtiyacı var,

Bir yuva ver.

Kedi yavrusu olma,

Sahiplen.

Pazartesi, Salı, Çarşamba,

Perşembe, Cuma, 6 Gün.

Her gün ulusal aşk günü,

Geliyor musun?

Pazartesi, Salı, Çarşamba,

Perşembe, Cuma, 6 Gün,

Öp Beni Sarıl Bana,

Lütfen sev beni."

Bu yeni sözlerle, şarkıcı özellikle daha pozitif ve anlamlı bir mesaj vermeyi amaçladı.