Turgutlu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nde görevli Filiz Gölmez, Atatürk Parkı’nda yaptığı rutin temizlik çalışmaları sırasında 40 bin TL değerinde nakit ve evrak içeren bir çanta buldu. Gölmez, duyarlı bir davranış sergileyerek çantayı Turgutlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne teslim etti.

Temizlik sırasında bankın üzerinde fark ettiği çantanın sahibini bulmak için hemen harekete geçen Gölmez, Zabıta Müdürlüğü’ne bilgi vererek çantanın geri verilmesi için gerekli adımları attı. Kısa süre içinde, paranın sahibi olan vatandaş Zabıta Müdürlüğü’ne başvurdu ve yapılan incelemeler sonucunda, 40 bin TL ve evraklar güvenli bir şekilde sahibine teslim edildi.

Başkan Akın’dan Takdir ve Ödül

Filiz Gölmez’in bu örnek davranışı, Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın tarafından büyük bir takdirle karşılandı. Başkan Akın, Başkan Yardımcısı Evren Erbaş ile birlikte Gölmez’i makamında kabul ederek, gösterdiği duyarlılıktan dolayı kendisine teşekkür etti ve hediye takdim etti.

Başkan Çetin Akın, yaptığı açıklamada, “Turgutlu'muzda bugün güzel bir örnek yaşandı. Temizlik İşleri Müdürlüğü personelimiz Filiz Gölmez, yaptığı temizlik sırasında 40 bin TL değerinde bir çanta buldu. Dürüstlüğü ve duyarlılığıyla bu çantayı Zabıta Müdürlüğümüze teslim ederek takdire şayan bir örnek oluşturdu. Ekiplerimizin araştırması sonucunda paranın sahibi bulundu. Filiz kardeşimi bu değerli davranışından dolayı bir kez daha kutluyor, kendisine teşekkür ediyorum. Böyle dürüst ve ahlaklı personelle çalışmak bizim için büyük bir gurur. Biz, insanların ahlaklı ve dürüst olması için mücadele etmeye devam edeceğiz.” dedi.