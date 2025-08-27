Turgutlu Belediyesi’nin Albayrak ve Mustafa Kemal Mahallelerinde hizmet veren Çocuk Kültür Sanat Merkezleri, ücretsiz okul öncesi eğitim, üç öğün beslenme desteği ve sosyal etkinlikleriyle dikkat çekiyor. Türkiye’de örnek gösterilen projelerden biri olan merkezlerde, 3-5 yaş arası çocuklar temel okul öncesi eğitimin yanı sıra spor, jimnastik, resim, müzik, el sanatları ve drama gibi branşlarda da eğitim alma fırsatı buluyor. Yarım gün ve tam gün programlarıyla ailelerin ihtiyaçlarına yönelik çözümler sunuluyor.

Kayıt İçin Gerekli Belgeler

Kış dönemi kayıtları Turgutlu Belediyesi Hizmet Binası zemin katında gerçekleştiriliyor. Başvuru sırasında anne, baba ve çocuk kimlik fotokopileri, ikametgah belgesi, çocuk sağlık raporu, ebeveynlerin SGK kayıt sorgulama belgesi ve çalışıyorsa maaş bordrosu talep ediliyor. Kayıt işlemleri hafta içi 09.00-12.30 ile 13.30-17.00 saatleri arasında yapılabiliyor. Ayrıntılı bilgi için vatandaşlar 0236 313 21 22 numaralı hattı arayabiliyor.

“Çocuklarımız İçin Güvenli ve Nitelikli Eğitim Ortamı Sunuyoruz”

Konuya ilişkin açıklama yapan Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Maliz, şu ifadeleri kullandı:

“Çocuk Kültür Sanat Merkezlerimiz, sosyal belediyecilik anlayışımızın en güzel örneklerinden biri. Çocuklarımızın güvenli, sağlıklı ve nitelikli bir eğitim ortamında gelişimlerini sürdürmeleri için tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Ailelerimizin gönül rahatlığıyla çocuklarını emanet edebileceği merkezlerimizde yeni dönemin öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve kentimize hayırlı olmasını diliyorum.”

8 Eylül’de ders ziliyle başlayacak yeni eğitim dönemi öncesi merkezlerde yoğun kayıt hareketliliği yaşanırken, Turgutlu Belediyesi’nin okul öncesi eğitime verdiği destek vatandaşlardan büyük ilgi görüyor.