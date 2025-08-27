Bayraklı Belediyesi, gençlerin eğitim yolculuğuna destek olmaya devam ediyor. Sosyal Etkinlik Merkezi bünyesinde 11’inci sınıf öğrencilerine yönelik ücretsiz hazırlık kursları için kabul sınavı yapılacak. Son başvurular 1 Eylül’e kadar alınırken, sınav 3 Eylül’de Sosyal Etkinlik Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

1 Eylül Son Gün

19 sınıf, 1 laboratuvar ve bin öğrenci kapasiteli merkezde düzenlenecek kurslar, gençlere akademik destek sunacak. Daha önce 8 ve 12’nci sınıf öğrencilerine sağlanan bu imkan, bu kez 11’inci sınıflar için uygulanacak. Kurslara katılmak isteyen öğrenciler, Bayraklı Belediyesinin internet sitesi üzerinden başvuru yapabilecek. Detaylı bilgi almak isteyenler ise 0232 935 03 35 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilecek.

“Gençlerimiz Yeter ki Hayal Etsin”

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, gençlere her zaman destek olacaklarını vurgulayarak şunları söyledi:

“Gençlerin hayalleri bizim için çok değerli. İstedikleri liseye veya üniversiteye ulaşabilmeleri için imkanlarımız dahilinde yanlarında oluyoruz. Sosyal Etkinlik Merkezimizde uzman eğitmenlerle verdiğimiz ücretsiz kurslarla onları geleceğe hazırlıyoruz. Gençlerimiz yeter ki hayal etsin, çalışsın; biz her zaman desteklemeye devam edeceğiz. Şimdiden sınava girecek tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum.”

Bayraklı Belediyesi, eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak adına hayata geçirdiği projelerle gençlerin geleceğine ışık tutmayı sürdürüyor.