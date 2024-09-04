Turgutlu Belediyesi Yaz Spor Okulları Sezonu Kapattı

Turgutlu Belediyesi, çocuklar ve gençler için dolu dolu bir yaz dönemi sunmak amacıyla düzenlediği Yaz Spor Okulları'nın kapanışını, Irlamaz Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilen bir havuz etkinliğiyle kutladı. Etkinlik, yaz boyunca basketbol ve voleybol gibi branşlarda eğitim alan çocukların başarılarını taçlandırdı.

Yaz spor okulları sezon finali

Turgutlu Belediyesi, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde yürütülen Yaz Spor Okulları'nda, çocukları ve gençleri spora teşvik eden önemli projelere imza attı. Yaz dönemi boyunca basketbol ve voleybol kurslarına katılan öğrenciler, bu süreçte hem fiziksel becerilerini geliştirdi hem de sporun disiplinini ve keyfini deneyimledi. Sezonun kapanışında düzenlenen havuz etkinliği, kursiyerlerin yazı neşeli bir şekilde sonlandırmasına vesile oldu.

“İlk havuzum ilk heyecanım” projesi finali

Turgutlu Belediyesi'nin Mustafa Kemal Mahallesi ve Albayrak Mahallesi Çocuk Kültür Sanat Merkezleri'nde düzenlediği “İlk Havuzum İlk Heyecanım” projesi, yaz finalini gerçekleştirdi. Proje kapsamında, minik yüzücüler öğrendikleri becerileri uygulamalı olarak pekiştirme fırsatı buldu. Eğlenceli ve öğretici bir gün geçiren çocuklar, yüzme ile tanışmanın heyecanını doyasıya yaşadı.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, kapanış etkinliği hakkında yaptığı açıklamada, “Yaz Spor Okullarımızın kapanışını yüzme etkinliği ile yaptık. Çocuklarımız yazı neşeli ve keyifli bir şekilde tamamladı. Kış döneminde de kurslarımıza devam edeceğiz. Çocuklarımıza spor sevgisini aşılamak ve alışkanlık kazandırmak önceliğimiz. Eğitmenlerimize ve tüm kursiyerlerimize teşekkür ederim” dedi.