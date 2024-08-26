Turgutlu Belediyesi'nden Çocuklara Özel Şenlik

Turgutlu Belediyesi, her yıl düzenlediği Bağ Bozumu ve Kurtuluş Şenlikleri kapsamında bu yıl da çocukları unutmuyor. Şenliklerin bir parçası olarak, "Deniz ve Ağaç" isimli sokak tiyatrosu, 31 Ağustos - 7 Eylül 2024 tarihleri arasında Turgutlu’nun farklı mahallelerinde sahnelenecek. Bu etkinlik, çocuklara eğlenceli ve öğretici anlar sunmayı hedefliyor.

Mahalle mahalle tiyatro keyfi

"Deniz ve Ağaç" isimli oyun, Dağyeniköy, Dağmaramara, Çıkrıkçı, Urganlı, Avşar, Derbent, Çepnidere, Çatalköprü, Osmancık, Selvilitepe, Subaşı, Şehitler, Mustafa Kemal, İstasyonaltı, Musacalı ve İzzettin Mahalleleri ile Huzurevi Parkı ve Cuma Pazarı mevkilerinde sahnelenecek. Bu tiyatro etkinliği, şehrin merkezi kadar kırsal mahallelerde de çocukların ayağına giderek, eğlenceli anlar yaşatacak.

“Çocuklarımızı unutmadık”

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, bu yılki şenliklerin de çocuklar için özel olarak planlandığını belirterek, "Her yıl olduğu gibi bu yıl da Bağ Bozumu ve Kurtuluş Şenliklerimiz kapsamında çocuklarımızı unutmadık. 6 Eylül’e kadar sürecek olan bu ücretsiz etkinliğimiz, hem merkezde hem de kırsal mahallelerimizde evlatlarımıza eğlenceli anlar yaşatacak. Programımıza tüm çocuklarımızı bekliyoruz" dedi.