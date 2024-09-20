Turgutlu Belediyesi, her yaştan sanatseveri kültür, sanat ve spor etkinlikleriyle buluşturmaya devam ediyor. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde açılan yeni dönem kursları, çocuk ve yetişkinlere resim, tiyatro, piyano ve el sanatları eğitimi sunuyor. Kurslara kayıtlar, Atatürk Kültür Merkezi’nde yapılacak olup, detaylı bilgiler de yine buradan temin edilebilecek.

Tiyatro Tutkunlarına Büyük Fırsat!

Turgutlu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne bağlı Tiyatro Ekibi, yeni sezon hazırlıklarına hızla devam ediyor. 2024-2025 sezonu için 10-30 yaş arası yeni yüzlerini arayan Turgutlu Belediye Tiyatrosu, başvuruları Atatürk Kültür Merkezi’nin Facebook ve Instagram hesapları üzerinden veya doğrudan merkezden kabul ediyor.

Belediyeden Açıklama

Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Maliz, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Her yaştan vatandaşımızın kaliteli vakit geçirebileceği kurslarımız için kayıtlar başladı. Resim, piyano, tiyatro ve el sanatları kurslarımız hakkında bilgi almak isteyen herkes, Atatürk Kültür Merkezi’mize başvurabilir,” dedi.