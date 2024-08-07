Gündemin önemli maddelerinden biri, belediye personeline ait SGK borçlarını kapatmak amacıyla 4.352 metrekarelik bir taşınmazın tapu devrini içeriyordu. Bu taşınmazın borçlardan mahsup edilmesi koşulu ile tapu devri yapılmasına karar verildi.

Toplantıda ayrıca, Turgutlu sınırları içerisindeki 61 mahallenin statülerinin belirlenmesi konusunun Tarım ve Hayvancılık Komisyonu’na havale edilmesi oy birliğiyle kabul edildi. Bu karar, mahallelerin ihtiyaçlarını ve yönetimsel gereksinimlerini daha iyi anlamak için yapılacak değerlendirmeleri içeriyor.

Gündemin diğer bir maddesinde ise, Eski Manisa Yolu’ndaki trafik kazalarının sıkça yaşanması nedeniyle alınabilecek önlemler tartışıldı. Bu konunun Trafik ve Ulaşım Komisyonu’na havale edilmesi, güvenliğin artırılması ve kazaların önlenmesi amacıyla yapılacak çalışmaların yönlendirilmesini sağlayacak.

Toplantı, meclis kararlarının ve toplantı tutanaklarının oy birliğiyle kabul edilmesiyle sona erdi. Turgutlu Belediyesi, bu kararlarla hem mali yükümlülüklerini azaltmayı hem de şehir içi düzenlemeleri ve güvenliği artırmayı hedefliyor.