Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi ekiplerinden Lidya Garden City Turgutlu Belediyespor, 2025-2026 sezonu hazırlıkları kapsamında sağlık sponsoru MOSB-MED’de kapsamlı sağlık kontrolünden geçti.



Yeni sezona güçlü başlamak istiyorlar

Geçtiğimiz sezonu başarılı bir performansla tamamlayarak dikkatleri üzerine çeken Lidya Garden City Turgutlu Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, yeni sezon öncesi sağlık taramasından geçti. Oyuncular, kulübün üçüncü kez sağlık sponsoru olan MOSB-MED Sağlıklı Yaşam Merkezi’nde kontrolden geçirildi.

Oyunculara detaylı tarama yapıldı

Sağlık kontrolleri kapsamında sporcuların kan testleri alınırken; ortopedik, kardiyolojik ve genel muayeneler de gerçekleştirildi. MOSB-MED Genel Müdürü Dr. Hülya Yurtdaş Pirinççi, sporcuları karşılayarak sağlık süreçlerini bizzat takip etti.

“Fiziksel hazırlığın yanında sağlık da önceliğimiz”

Turgutlu Belediyespor Başkanı ve Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Maliz, sürece ilişkin şu açıklamayı yaptı:

“Kendine güvenen, sistemli ve disiplinli bir ekiple sezona hazırlanıyoruz. Yeni sezon için hedeflerimiz büyük. Fiziksel hazırlığın yanı sıra sporcularımızın sağlık durumunu da titizlikle takip ediyoruz. Bizlere bu süreçte destek veren MOSB-MED ailesine gönülden teşekkür ediyorum.”