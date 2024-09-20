Turgutlu Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, Lidya Garden City ile yeni bir sponsorluk anlaşması imzaladı. 2024-2025 sezonunda Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nde "Lidya Garden City Turgutlu Belediyespor" adıyla mücadele edecek olan takım, firmanın logosunu formalarının göğüs kısmında taşıyacak.

Sponsorluk anlaşması

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, anlaşma ile ilgili yaptığı açıklamada, "Lidya Garden City ailesi, üç sezondur bize önemli bir destek sağladı. Yeni sezonda da kadınların, sporun ve sporcuların yanında olduklarını bir kez daha gösterdiler," dedi. Başkan Akın, sponsorlukların sadece finansal değil, moral kaynağı olduğunu vurguladı.

Katılımcılar

Sponsorluk anlaşmasının imza töreninde Turgutlu Belediyesi’nin üst düzey yöneticileri, Belediyespor’un teknik ekibi ve sporcular da yer aldı. İmza törenine katılanlar arasında Turgutlu Belediye Başkan Yardımcıları Hüseyin Maliz ve Evren Erbaş ile Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü İstemihan Örücü de bulunuyordu.

Lidya Garden City'nin desteği

Lidya Garden City Yönetim Kurulu üyeleri, Turgutlu Belediyespor’un sadece bir spor kulübü olmadığını, aynı zamanda önemli bir sosyal proje olduğunu ifade ederek, "Bu harika ekiple birlikte olmak, onlara destek vermek bizim için bir gurur kaynağı," dediler. Yönetim, kadın basketboluna katkıda bulunmanın kendileri için çok değerli olduğunu belirtti.

Gelecek hedefler

Turgutlu Belediyespor’un yeni sezon hedefleri arasında, hem ligdeki başarılarını sürdürmek hem de kadın basketbolunu daha da yaygınlaştırmak yer alıyor. Başkan Maliz, "Sponsorluk anlaşmamız, kadın basketbol takımımızın mücadele gücünü artıracak," diyerek bu iş birliğinin önemine dikkat çekti.