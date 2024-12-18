Turgutlu Belediyesi, Turgutlu Eğitim Sen Temsilciliği ile birlikte anlamlı bir etkinliğe imza atıyor. "Turgutlu Yazarlarıyla Buluşuyor" isimli söyleşi ve imza günü, 22 Aralık Pazar günü eski belediye binasında düzenlenecek. Saat 11.00’de başlayacak etkinlik, yerel edebiyatçıları ve okurları bir araya getirecek.

Etkinlikte kimler yer alacak?

Etkinlikte, Turgutlulu yazarlar Metin Akdeniz, Mustafa Tarık Özkan, Aytekin Gökkaya, Aydın Aldırmaz ve Havva Ağral yer alacak. Programın ilk kısmında yazarlarla söyleşi düzenlenirken, ikinci bölümde kitaplarını imzalayacaklar.

Girişler ücretsiz

Eski belediye binasında 11.00-16.00 saatleri arasında gerçekleşecek olan etkinliğe girişler ücretsiz olacak. Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Maliz, “Değerli yazarlarımızı konuk edeceğimiz bu etkinlikte hemşehrilerimizi görmekten mutluluk duyarız. Kültür ve sanat etkinliklerimizi artırarak sürdüreceğiz,” dedi.

Katılım ve detaylar

Tarih: 22 Aralık 2024, Pazar

Saat: 11.00 - 16.00

Yer: Eski Belediye Binası, Turgutlu

Katılım Ücreti: Ücretsiz