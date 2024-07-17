Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın'ın göreve gelmesiyle kurulan asfalt şantiyesi, 250 km asfalt serimi yaparak birçok yolu yeniledi. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, 2024'e hızlı bir giriş yaparak ilk olarak Fatih Sanayi Sitesi’nin dördüncü kısmında çalışmalara başladı. Yoğun tempoda çalışarak yolu vatandaşlar için daha güvenli ve konforlu hale getiren ekipler, burada 7000 m² asfalt serimi gerçekleştirdi. Asfaltlama çalışmaları planlanan program dahilinde devam edecek.

250 kilometre asfalt serimi

Belediye Başkanı Çetin Akın, “Göreve geldiğimizde vatandaşlarımıza yol sorununa kalıcı bir çözüm bulacağımıza söz vermiştik. Bugün bu sözümüzü büyük ölçüde yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Asfalt şantiyemizi kurduktan sonra 250 kilometre asfaltı Turgutlu’nun sokaklarına serdik. Havaların ısınmasıyla birlikte 2024 yılının ilk asfalt serim çalışmasını da gerçekleştirdik. Hemşehrilerimizi kaliteli yollarla buluşturmaya devam edeceğiz. Tüm mesai arkadaşlarıma özverili çalışmaları için teşekkür ederim” dedi.

Turgutlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, 2024 yılı boyunca asfaltlama çalışmalarına yoğun bir şekilde devam edecek. Başkan Çetin Akın'ın öncülüğünde, Turgutlu sokakları modern ve güvenli yollarla donatılmaya devam ediyor.