Turgutlu Belediyesi, kültür ve sanat etkinliklerine desteğini sürdürüyor. Son olarak Bilge Oyuncular ve Enteresanart, Impromental Doğaçlama Ekibi ile iş birliği yaparak düzenlediği doğaçlama tiyatro gösterisi, katılımcılara eğlenceli anlar yaşattı. Sahneleme ve Yaratıcılık Atölyesi kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte, seyirciler de doğrudan oyunun bir parçası oldu. İzleyiciler, oyuncuların spontane performanslarına büyük ilgi gösterdi.

Tiyatroseverlerden Büyük Beğeni

Turgutlu’da sahnelenen doğaçlama gösteride, oyuncuların sahnedeki performansları izleyenlerden tam not aldı. Etkinliğe Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Bülent Gökmen ve Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Sorumlusu Emrah Kanık da katıldı. Gösteri sonunda tiyatro ekibi, izleyicilerin yoğun alkışlarıyla sahneden ayrıldı.

Belediye Başkan Yardımcısı Maliz’den Sanat Vurgusu

Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Maliz, gösteri sonrası yaptığı açıklamada, "Kültür ve sanat faaliyetlerine olan desteğimiz devam ediyor. Hemşehrilerimizle daha birçok özel gösteriyi buluşturmaya kararlıyız" dedi. Maliz ayrıca Bilge Oyuncular ve Enteresanart’a teşekkür ederek, bu tür etkinliklerin devam edeceğini belirtti.