Manisa’nın Turgutlu ilçesinde, kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen tırın çarptığı hafif ticari araçta bulunan baba ve kızı yaralandı.

Kazanın detayları

Bugün sabah saatlerinde Manisa’nın Turgutlu ilçesinde, Ankara Yolu E-96 karayolunda meydana gelen trafik kazasında, kırmızı ışıkta geçtiği belirtilen bir tır hafif ticari araca çarptı. Olay, Turgutlu yönüne dönmek isteyen hafif ticari aracın, İzmir’den Ankara istikametine seyir halinde olan tırla çarpışması sonucu gerçekleşti.

Baba ve kızı sürüklenen araçta sıkıştı

Kaza sonrası hafif ticari araç sürücüsü Celal S. (59) ve kızı Büşra S. (29) yaralandı. Çarpmanın etkisiyle sürüklenen araçta sıkışan baba ve kızı, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen polis, sağlık ve itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Yaralılar, Turgutlu Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırıldı. Hayati tehlikeleri bulunmayan baba ve kızın sağlık durumları iyi olduğu öğrenildi.

Kazanın ardından olayla ilgili geniş çaplı bir inceleme başlatıldı.