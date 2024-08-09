Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek’in talimatları doğrultusunda hareket eden MASKİ Genel Müdürlüğü, Turgutlu ilçe merkezinde yaşanan su kesintilerinin nedenini araştırmak için saha çalışması başlattı. Türkiye, ulusal ve uluslararası araştırmalara göre kuraklık riskiyle karşı karşıya kalan ülkeler arasında yer alıyor. Manisa'da içme suyu ihtiyacının neredeyse tamamı yeraltı sularından karşılanmakta ve bu durum kuraklıktan olumsuz etkileniyor.

Turgutlu, Manisa'nın nüfus yoğunluğu en fazla olan ilçelerinden biri olarak içme suyu sondajlarının su seviyelerinde ciddi bir azalma yaşadı. MASKİ ekipleri, Irlamaz ve Yarıntı bölgelerindeki sondajlarda su seviyelerinin derinlere indiğini belirleyerek, kuyuların verimini artırmak için kolon borusu ilavesi yaptı.

Ayrıca, ilçenin su kaynaklarını güçlendirmek amacıyla 4 yeni sondaj kuyusu açılması için de çalışmalar başlatıldı. Yeni kuyuların devreye girmesiyle birlikte Turgutlu’nun su ihtiyacının uzun vadede karşılanması hedefleniyor.