Tiyatro Ekibi, Turgutlu’nun düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünü özel bir gösteriyle kutluyor. İzmir’de düzenlenecek etkinlikte, milli mücadelenin zorlukları sahneye taşınacak.

Turgutlu Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi Tiyatro Ekibi, 7 Eylül’de gerçekleşecek olan Turgutlu’nun kurtuluşunun yıl dönümünü, "Küllerinden Doğan Kasaba" adlı özel bir tiyatro oyunuyla kutlayacak. Bu gösterim, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Bağ Bozumu Kurtuluş Şenlikleri kapsamında izleyicilerle buluşacak. Tiyatro, işgal dönemindeki Turgutlu’nun zorlu mücadelesini ve milli mücadelenin ruhunu canlandıracak. 6 Eylül Cuma günü saat 21:00’de Mesadet Özcan Konferans Salonu’nda sahnelenecek oyun, 9 yaş ve üzeri izleyiciler için ücretsiz olarak izlenebilecek.

Turgutlu Belediye Başkanı’ndan davet

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, etkinlikle ilgili olarak, “30 Ağustos Zafer Bayramı ve Bağ Bozumu Kurtuluş Şenlikleri’ni bu yıl da birbirinden özel etkinliklerle kutluyoruz. Tiyatro ekibimiz, Turgutlu’nun kurtuluşunu "Küllerinden Doğan Kasaba" adlı oyunla taçlandıracak. Bu özel geceye tüm halkımızı davet ediyorum, birlikte milli mücadelemizi ve tarihimizdeki önemli anları anacağız” dedi.