Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, haftanın ilk iş gününde mahalle muhtarlarıyla buluşarak Turgutlu’nun sorunlarını ve çözüm yollarını masaya yatırdı.

Muhtarlarla istişare toplantısı düzenlendi

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, yerel yönetimin önemli bir parçası olan mahalle muhtarlarıyla kapsamlı bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda, Başkan Yardımcıları Hüseyin Maliz, Ali Rıza Kıran, Evren Erbaş Ser ve belediye daire müdürleri de hazır bulundu. Yeni yılda hayata geçirilecek projeler hakkında bilgi veren Başkan Akın, muhtarların öneri ve taleplerini dinleyerek çözüm odaklı değerlendirmelerde bulundu.

“Şehrimizi birlikte yönetiyoruz”

Başkan Çetin Akın, muhtarlarla kurulan güçlü iletişimin önemine vurgu yaparak, şunları söyledi: “Turgutlu’yu daha yaşanabilir bir şehir haline getirmek için muhtarlarımızla sürekli istişare içerisindeyiz. Kentimizin sorunlarını, muhtarlarımızın desteğiyle çözmek için yol haritası belirliyoruz. Şehrimizi birlikte yönetiyoruz demiştik ve bu sözümüzü hayata geçiriyoruz.”

2024 yılında tamamlanacak projeler

Toplantıda Başkan Akın, önümüzdeki yıl tamamlanması planlanan projelerle ilgili bilgi verdi. Mahallelerin ihtiyaçlarına yönelik çalışmaların hızlandırılacağını belirten Başkan Akın, önceliklerin altyapı ve sosyal projeler olduğunu ifade etti.