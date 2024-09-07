TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup takımlarından Turgutluspor, yeni sezon öncesinde 18’i dış transfer olmak üzere toplamda 19 futbolcu için toplu imza töreni düzenledi. Turgutluspor Tesisleri'nde gerçekleştirilen törene kulüp yönetiminin yanı sıra, Turgutlu Belediye Başkan Yardımcıları Hüseyin Maliz ve Ali Kıran da katıldı.

İç transferde Ozan Resuloğlu ile sözleşme yenilenirken, dış transferde kaleciler Onur Küçük ve Ahmet Köyönü, stoperler Mahmut Boz, Bora Ulu, Ahmet Taha Dağbaşı, sağ bekler Serkan Yeşilyurt ve Gökhan Bulut, sol bekler Osman Erol ve Berat Onur Pınar, orta saha oyuncuları Serhat Yeşilördek, Oğuzhan Turan, Umut Alp Tunay ve Ömer Turan, sağ kanat oyuncusu Mehmetcan Yıldırım, sol kanatlar Furkan Ahmet Acer ve Furkan Çarkçı, santraforlar Yasin Güvenoğlu ve Furkan Ceylan, Turgutluspor'a resmi olarak katıldı.

Kadroda ayrıca altyapıdan yetişen kaleci Mehmet Yağmur, stoper Hüseyin Can Şavur, orta saha Mert Önal, sağ kanat Ayhan İmir ve santrfor Yunus Emre Atsız da yer alacak. Turgutluspor, yeni sezonun ilk maçını yarın Bursa Nilüferspor'a karşı oynayacak. Stadyum çevresinde devam eden çalışmalar nedeniyle maç, Manisa 19 Mayıs Stadı'nda yapılacak ve taraftarlar için otobüsler kaldırılacak.

Bu kapsamlı transferlerle Turgutluspor, yeni sezona güçlü bir başlangıç yapmayı hedefliyor.