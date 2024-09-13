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Toplamda 22 transfer yapan Turgutluspor, bir kanat oyuncusunun daha transferini bitirmeye çalışıyor.

Bu sezon dış transferde 18 oyuncuyla anlaşarak kadroyu baştan sona yenileyen kırmızı-siyahlılar, son olarak Sapanca Gençlikspor’dan eski stoperi Nuh Aşkın, Etimesgut Belediyespor’da forma giyen orta saha oyuncusu Egehan Gök, Turgutlulu kaleci Yunus Kotan ve gurbetçi orta saha Mert Şahin ile sözleşme imza ladı.

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