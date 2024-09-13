TFF 3. Lig 4. Grup’ta sezona Bursa Nilüfer FK karşısında aldığı 2-1'lik yenilgiyle başlayan Turgutluspor, transfer döneminin son gününde kadrosunu 4 yeni isimle güçlendirdi.
Bu sezon dış transferde 18 oyuncuyla anlaşarak kadroyu baştan sona yenileyen kırmızı-siyahlılar, son olarak Sapanca Gençlikspor’dan eski stoperi Nuh Aşkın, Etimesgut Belediyespor’da forma giyen orta saha oyuncusu Egehan Gök, Turgutlulu kaleci Yunus Kotan ve gurbetçi orta saha Mert Şahin ile sözleşme imzaladı.
Toplamda 22 transfer yapan Turgutluspor, bir kanat oyuncusunun daha transferini bitirmeye çalışıyor.
Kaynak: DHA