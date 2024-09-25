23-25 Eylül 2024 tarihlerinde Bakü'de düzenlenen IAOM EURASIA Konferansı, gıda güvenliği ve tarımsal üretim konularını masaya yatırdı. Türkiye Ürün İhtisas Borsası (TÜRİB) Genel Müdürü Ali KIRALİ, “Değişen İklimde Sürdürülebilir Gıda Güvenliği” panelinde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin gıda güvenliğini teminat altına almak için attığı önemli adımları detaylandırdı.

Gıda arz güvenliğinin güvencesi: Lisanslı depolar

KIRALİ, iklim değişikliği nedeniyle zorlaşan tarımsal üretim koşullarına dikkat çekerek, modern teknolojilerle donatılmış lisanslı depoların gıda arz güvenliğindeki kritik rolünü ifade etti. 2024 itibarıyla TÜRİB’in lisanslı depo kapasitesinin üç kat artarak 12 milyon tona çıktığını belirten KIRALİ, bu artışla birlikte Türkiye’nin yıllık hububat üretiminin önemli bir kısmının güvence altına alınacağını kaydetti.

Likiditeye erişimin güvencesi: ELÜS piyasası

KIRALİ, ELÜS Piyasası'nın beşinci yılı itibarıyla toplam işlem hacminin 233 milyar TL’yi geçtiğini açıkladı. TÜRİB öncesi döneme göre 27 katlık bir artış yaşandığını vurgulayan KIRALİ, bu dönemde toplam 46 milyon ton ürünün el değiştirdiğini bildirdi. Yaklaşık 240.000 kayıtlı kullanıcıya kesintisiz hizmet sunduklarını belirten KIRALİ, bu platformun tarım sektöründe önemli bir dönüm noktası olduğunu ifade etti.

Öngörülebilir tarım piyasası: Emtia vadeli işlem piyasası

Gelecek dönemde hayata geçirilmesi planlanan vadeli işlem piyasasıyla tarım piyasalarının daha öngörülebilir hale geleceğini vurgulayan KIRALİ, bu sistemin yatırımcılar için büyük bir avantaj sağlayacağını belirtti. Vadeli işlem piyasası, tarım emtialarının alım-satımını daha likit hale getirirken piyasa derinliğini artırmayı hedefliyor.

TÜRİB Genel Müdürü Ali KIRALİ, Bakü'deki konferansta yaptığı açıklamalarla, Türkiye'nin gıda güvenliğini artırma çabalarını ve tarım piyasalarının modernleşme sürecindeki kritik rolünü gözler önüne serdi. Bu adımlar, ülkemizin tarım sektöründe sürdürülebilir bir geleceğin temellerini atıyor.