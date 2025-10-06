Ayvalık Ticaret Odası, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Ayvalık Belediyesi, Ayvalık Ziraat Odası, Ayvalık Esnaf Birliği ve ATO Zeytinyağı Analiz Laboratuvarı iş birliğiyle düzenlenen 20. Ayvalık Uluslararası Zeytin Hasat ve Turizm Festivali, dopdolu bir programla16-9 Ekim 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Festivalin, yalnızca zeytinin değil, aynı zamanda 'tarih, doğa, mimari ve lezzet kenti' Ayvalık'ın da tanıtımına büyük katkı sağladığını ve hizmet ettiğini söyledi.

Ayvalık markası, bir miras bir kimliktir

Her yıl daha fazla yerli ve yabancı konuğu ağırlayan geleneksel festivalin, üreticisiyle, işletmecisiyle, girişimcisiyle, halkıyla ve sanatçısıyla birlikte Ayvalık'ın turizmine ve ekonomisine de büyük güç kattığını vurgulayan Başkan Mesut Ergin, 'Üç gün boyunca ölümsüz ağacın bilgeliğine dokunacağız; onun lezzetiyle buluşacak, sağlığın ve bereketin sembolünü kutlayacağız. Ve şimdiden bir sonraki buluşmayı heyecanla bekleyeceğiz. Ayvalık, binlerce yıldır köklerini toprakla, dallarını gökyüzüyle buluşturan ölümsüz zeytin ağacının yurdu. Türkiye'nin ve dünyanın en önemli zeytin ve zeytinyağı merkezlerinden biri olarak, her geçen gün adını daha güçlü duyuruyor. Bugün, 'Ayvalık' markası yalnızca bir üretim değil, kaliteyle özdeşleşmiş bir değer, bir miras, bir kimliktir' dedi.

Ayvalık'ın zeytin ağaçlarıyla bağı hiç kesilmedi

Ayvalık'ın zeytinliklerinin kentin %41'ini kapladığını hatırlatan Başkan Mesut Ergin, Coğrafi İşaret ile tescillenmiş Ayvalık zeytinyağının, üstün nitelikleri sayesinde artık yalnızca Türkiye'de değil, dünyanın farklı köşelerinde de güvenle, arayışla ve ilgiyle anıldığını belirtti. 20 yıldır düzenlenen bu festival, yalnızca pandemi döneminde hayatımıza giren zorunlu kısıtlamalar nedeniyle ara vermek zorunda kaldığını hatırlatan Başkan Ergin, kentin zeytin ağaçlarıyla bağının, hiçbir zaman kesilmediğini söyledi.

Zeytinyağı yaşamın vazgeçilmezi

Kuzey Ege'de bin yılı aşan ömrüyle insanlığa tanıklık eden kutsal ağacın gölgesinde büyüdüklerini ve Ayvalık'ta herkesin onunla nefes aldığına değinen Başkan Ergin, 'Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Ayvalık Belediyesi, Ayvalık Ticaret Odası, ATO Laboratuvar Hizmetleri A.Ş., Ayvalık Esnaf Birliği ve Ayvalık Ziraat Odası'nın işbirliğiyle güçlenen festivalimiz, bu yıl da zeytinyağının yaşamımızdaki vazgeçilmez değerini yeniden hatırlatmayı ve tüketimini artırmayı amaçlıyoruz' dedi.

Zeytinyağı denildiğinde akla Ayvalık gelir

Türkiye'de 200 milyondan fazla zeytin ağacının varlığından söz eden Başkan Ergin; yalnızca Ayvalık'ta bu sayının 2 milyondan fazlasının bulunduğunu söyledi. Başkan Ergin, 'Yine de zeytinyağı denildiğinde akla ilk gelen yer Ayvalık'tır. Cumhuriyet'in ilk yıllarından bugüne taşıdığımız zeytinyağı bayrağını gururla, dimdik ve ışıltıyla dalgalandırmaya devam ediyoruz. Çünkü biz biliyoruz: Zeytin, altından da değerlidir. Tarihiyle, mimarisiyle, doğasıyla, lezzetleriyle anılan ilçeye ilgi çekmenin, her yıl bir önceki yıldan daha fazla yerli ve yabancı konuğun gelmesini sağlama bizim için bir görevdir. Zeytin Hasat Festivali de bu amacımıza aracılık etmektedir. Yerel halkın, basının, üreticinin, tedarikçinin ve satıcıların bir araya gelerek kısa bir süre de olsa sosyal bir hareketlilik paylaştığı zeytin hasat festivali doğal olarak şehrimize güç katıyor' dedi.

Her konuk renk katacak

Hasat festivali boyunca Ayvalık'ın yerel ve ulusal markaların, emekçi köylülerin, müstahsillerin, ihracatçıların, usta gazetecilerin, deneyimli yayıncıların, zeytinyağı aşığı yazarların, gurmelerin, sanatçıların paylaşımları ve katkılarıyla destek olacaklarını vurgulayan Başkan Ergin, 'Kentimize gelen her konuk, festivalimize renk katacak. Zeytinyağından aldığımız sağlıklı tatlar ile gelecek yıl yapılacak hasat festivalimizi iple çekeceğiz. Herkesi 3 gün boyunca, şenlik tadında gerçekleştireceğimiz festivalimize bekliyoruz' dedi.

Festival programında neler var?

20. Ayvalık Uluslararası Zeytin Hasat ve Turizm Festivali; 17 Ekim Cuma günü saat 10.30'da; Dr. Fazıl Doğan At Arabacılar Meydanı'ndan, Ayvalık Cumhuriyet Meydanı'na kadar sürecek olan, 'Hasat Festivali Resmi Açılışı' kortej yürüyüşüyle başlayacak. Cumhuriyet Meydanı'nda yapılacak olan açış konuşmaları, halk oyunları gösteriler ve ardından Kadın El Emekleri ve Zeytinyağlı Lezzetler Pazarı'nın açılışı gerçekleştirilecek.

Sembolik Hasat Töreni ve Büyük Festival Pazarı Açılışı

17 Ekim Cuma günü öğleden sonra İzmir-Çanakkale yolu üzerindeki Barbun'un Çiftliği'nde, 'Tarlada Sembolik Zeytin Hasat Töreni' düzenlenecek. Ardından akşam saat 16.30'da Kırlangıç Yaşam Merkezi'nde 'Zeytin ve Zeytinyağı Büyük Festival Pazarı'nın açılışı, tüm konukların katılımıyla gerçekleştirilecek.

Ünlü sanatçılar Ege ve Suzan Kardeş Çim Alanda Sahne Alacak

Kırlangıç Yaşam Merkezi'ndeki hasat konserlerinde, 17 Ekim Cuma günü Ege, 18 Ekim Cumartesi günü Suzan Kardeş saat 20.30'da çim alanda sahne alacak.

Eş zamanlı etkinlikler

Festivalde eş zamanlı etkinlikler kapsamında, kano, rüzgar sörfü ve yelken gösterimleri, paneller, Workshoplar, Cumhuriyet Meydanı'nda gün boyu yerel sanatçıların konserleri, köylerde tiyatrolar, yoga etkinlikleri yapılacak. Festival kapsamında, nostaljik gondol traktörler, Kırlangıç Yaşam Merkezi ve Cumhuriyet Meydanı arasında gün boyunca ücretsiz ring seferleri düzenlenecek.