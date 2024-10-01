Türk basınının önde gelen isimlerinden, gazeteci ve yazar Güneri Civaoğlu (85), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Geçirdiği talihsiz bir kaza sonucu başını çarpan ve yoğun bakıma alınan Civaoğlu, sabaha karşı yaşama veda etti. Cenazesi yarın toprağa verilecek.

Başarılarla dolu bir gazetecilik kariyeri

Güneri Civaoğlu, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olmasına rağmen, gazetecilik kariyerine 1960’lı yıllarda Akis dergisi ve Yeni İstanbul gazetesinde muhabir olarak adım attı. TRT’nin kuruluş aşamasında sabah haberlerini hazırlayan ekibin başında yer aldı. Strasbourg Üniversitesi'nde ekonomi eğitimi aldıktan sonra, Tercüman Gazetesi’nin genel yayın yönetmenliği görevini üstlendi. Civaoğlu, daha sonra Güneş Gazetesi'nde ortak ve genel yayın yönetmeni olarak çalıştı.

Farklı mecralarda görev aldı

1986-1996 yılları arasında Sabah Gazetesi’nde köşe yazarlığı ve Show TV’de yöneticilik görevlerinde bulundu. 1996 yılından bu yana Milliyet Gazetesi baş yazarı olarak görev yapan usta gazeteci, aynı zamanda Kanal D’de ana haber sunuculuğu yaptı.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nden baş sağlığı mesajı

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC), Civaoğlu'nun vefatının ardından bir mesaj yayınladı: “Üyemiz Güneri Civaoğlu’nun vefatından büyük üzüntü duyduk. Gazeteci ve yazar olarak başarıyla yıllardır hizmet veren meslektaşımızın ailesine ve basın topluluğumuza baş sağlığı ve sabır diliyoruz.”

Şeffaf Oda ile ekranlara damga vurdu

Güneri Civaoğlu, "Şeffaf Oda" programı ile televizyon dünyasında da geniş kitlelere ulaştı. Programda yıllarca farklı sektörlerden birçok ünlü ismi konuk ederek, renkli ve zengin içeriklerle adından söz ettirdi.

Medya dünyası yasta

Gazetecilik hayatı boyunca pek çok başarıya imza atan Güneri Civaoğlu’nun vefatı, basın dünyasında derin bir üzüntü yarattı. Onun renkli kişiliği ve basındaki iz bırakan çalışmaları, yıllar boyunca hatırlanacak. Civaoğlu’nun vefatı, medya dünyasında büyük bir boşluk bıraktı.