Açılış törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılması bekleniyor. ASFAT’ın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Ülkemiz Doğu Akdeniz’de kritik öneme sahip bir Askeri Tersane’yi daha devreye soktu. Aksaz Tersanesi Komutanlığı, Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle yapılacak törenin ardından Mavi Vatanımızın savunmasında gücümüze güç katacak!” ifadelerine yer verildi.

Aksaz Deniz Üssü: Geçmişten günümüze stratejik bir tesis

Muğla’nın Marmaris ilçesi yakınlarında, 32 kilometrekarelik bir alana yayılan Aksaz Deniz Üssü, 1960’ların sonunda stratejik ihtiyaçlar doğrultusunda planlanmaya başlanmış ve 1992’de tam kapasiteyle faaliyete geçmiştir. Üs, yalnızca Türk Donanması'na değil, yabancı donanmalara da lojistik destek sağlayarak kritik bir rol oynamaktadır. Osmanlı denizcisi Piri Reis tarafından doğal liman olarak tarihe not düşülen bu bölge, günümüzde Türkiye'nin deniz savunmasındaki kilit noktalardan biri olarak kabul ediliyor.

ASFAT’ın rolü: Yenilikçi çözümler ve modernizasyon

Aksaz Tersanesi, Milli Savunma Bakanlığı'nın sorumluluğunda olacak, ancak projeler ASFAT tarafından yürütülecek. ASFAT, askeri tesislerin modernizasyonu, denizaltı platformları, helikopterler, tanklar, hava araçları ve mühimmat gibi geniş bir yelpazede askeri projelerde görev alacak. Şirket, savunma sanayiinde kamu-özel sektör işbirliği ile yenilikçi çözümler sunmayı, askeri teknolojilerde operasyonel mükemmelliği artırmayı ve dost ülkelerle işbirliği yaparak kapasitesini genişletmeyi hedefliyor.