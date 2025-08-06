Türkiye doğal taş ihracatının lideri Ege Maden İhracatçıları Birliği (EMİB), geleneksel pazarların yanında Afrika kıtasını da hedefledi. Bu kapsamda 28 Temmuz – 1 Ağustos 2025 tarihleri arasında Kenya’da “Doğal Taş Sektörel Ticaret Heyeti” düzenlendi. Heyete katılan 10 Türk firması, Kenya ve çevre ülkelerden gelen 48 sektör temsilcisiyle toplam 232 ikili iş görüşmesi gerçekleştirdi.

Kenya pazarında doğrudan temas kuruldu

Ege Maden İhracatçıları Birliği, Kenya pazarındaki potansiyeli yerinde tespit etti ve ithalatçılarla doğrudan temas sağladı. Ticaret Bakanlığı’nın 2025 yılı hedef ülkeleri arasında Kenya’nın yer alması heyetin önemini artırdı. EMİB Başkanı İbrahim Alimoğlu, Afrika kıtasına yönelik ilk sektörel ticaret heyetini gerçekleştirdiklerini, heyet süresince Kenya’nın yanı sıra Somali, Etiyopya, Güney Sudan, Uganda ve Tanzanya’dan ithalatçılarla görüşmeler yapıldığını aktardı.

Üçüncü ülkelerden doğrudan ihracat başladı

Alimoğlu, bugüne kadar Kenya’ya doğal taş ihracatının İngiltere, Portekiz ve Fransa gibi üçüncü ülkeler üzerinden yapıldığını, ancak heyet sayesinde doğrudan ihracat imkanı yakalandığını belirtti. Nairobi Serena Otelinde düzenlenen ikili iş görüşmelerinde firmalar Kenya’daki ithalatçılarla birebir temas kurdu. Afrika kıtasındaki pazar trendleri yerinde gözlemlendi, ürün talepleri ve çeşitlilik hakkında bilgiler edinildi. Heyet kapsamında Natural Stone Kenya, Stone Arts ve Tile & Carpet Centre gibi firmalar da ziyaret edildi.

İkili iş görüşmelerinin yüzde 30’u olumlu sonuçlanacak

232 iş görüşmesinin yaklaşık yüzde 30’unun kısa veya orta vadede ihracat anlaşmasına dönüşeceği beklentisi paylaşıldı. Bu oran, yeni girilen bir pazarda önemli bir başarı olarak değerlendirildi. Heyetin son gününde Nairobi’de faaliyet gösteren Century Stone ve Elegant Fittings firmaları ziyaret edilerek pazar talepleri ve ürün çeşitleri hakkında bilgi alındı.

Katılımcı firmalar kenya pazarından memnun

Katılımcı firmalar, Kenya’da gerçekleştirdikleri görüşmelerden memnun olduklarını ve Afrika pazarının stratejik önem taşıdığını vurguladı. Şenler Marble’den Mehmet Şen, heyetin firması için verimli olduğunu, Kenya ile başlayan sürecin Brezilya, Fas ve Cezayir gibi pazarlara da genişletileceğini söyledi. TT Stone’dan Murat Çalbay, Afrika kıtasının büyük potansiyele sahip olduğunu belirtti ve ihracat rakamlarının artacağına inandığını dile getirdi. Hasan Burak Alimoğlu ise Kenya’nın Doğu ve Orta Afrika’nın en büyük ekonomisi olduğunu, sürdürülebilir iş birlikleri kurmayı hedeflediklerini açıkladı. Çobanlar Grup’tan Hurşit Çoban da heyetin kendileri için faydalı olduğunu ifade etti.

Ege maden ihracatçıları birliği’nin hedefi 1 milyar dolar

EMİB’in hedefi, Türkiye’nin doğal taş ihracatını yıllık 1 milyar dolara çıkarmak. Afrika kıtasına açılan ilk kapı olan Kenya’da elde edilen bu olumlu sonuçlar, gelecek planları için önemli bir dayanak sağladı. Heyete katılan firmalar arasında Alimoğlu Madencilik, Alimoğlu Mermer Granit, Çelikkol Marble, COBANEXPORT, Ermaş Madencilik, Haz Mermer, Merdivenci Marble, Özçınar Elektrik, Şenler Marble ve TT Stone yer aldı.

Türkiye’nin Nairobi Ticaret Müşaviri Mustafa Alıcı da heyete destek verdi ve Kenya pazarına ilişkin değerli bilgiler aktardı.