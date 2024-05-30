Ülkemizin gururu: 25 haltercimiz, önemli başarılarla Türkiye'yi uluslararası arenada temsil etti ve bu başarılarla ülkemize birçok madalya kazandırarak milli gurur oldular.



5 Aralık 1993 doğumlu Türk halterci Assiya İpek, İstanbul Avcılık ve Atıcılık Spor Kulübü'nde kariyerini sürdürmektedir. Birçok ulusal ve uluslararası turnuvada madalya kazanan İpek, 2022 İslam Oyunları'nda 71 kg kategorisinde altın madalya kazanarak son başarısını elde etti.

Disiplinli çalışması ve azmi ile takdir toplayan İpek, milli formayı giymenin gururunu yaşıyor ve hedeflerine ulaşmak için her gün çok çalışıyor. Kendisinin gelecekte daha da büyük başarılara imza atacağına inanılıyor.

11 yaşında başladığı spor hayatında önemli başarılara imza atan bir milli sporcu. 2008 Pekin Olimpiyatları öncesinde büyük bir felaketin eşiğinden döndü. Avrupa Şampiyonası hazırlıkları sırasında boyun fıtığı teşhisi konan Daşdelen, felç tehlikesine rağmen halteri bırakmadı. Doktorların uyarılarına rağmen antrenmanlarını aksatmayan Daşdelen, azmi ve hırsıyla olimpiyat altın madalyalarına ulaştı.

Ailesinin göz bebeği olan Daşdelen, haltere ilk başladığı yıllarda ailesinin karşı çıkmasına rağmen antrenmanlara kaçarak katılmış. Ailesinin mali durumunun iyi olmadığını dile getiren sporcu, halterden kazandığı paralarla ev ve arsa alarak ailesine yardım ediyor.





Tokatlı halterci Bünyamin Sezer, 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda büyük bir başarı elde etti. Erkekler 62 kiloda yarışan Sezer, koparmada 130 kilo kaldırarak altın madalya kazandı. Toplamda ise 273 kilogram kaldıran Sezer, gümüş madalyanın sahibi oldu. Silkmede derece yapamamasına rağmen Sezer, toplamda elde ettiği puanla Avrupa Şampiyonu unvanını kazandı.

Bu başarı ile Sezer, Avrupa Şampiyonası'nda madalya kazanan ilk Tokatlı halterci olma unvanını da elde etti.





Sudaş'ın ilk başarısı 1999 yılında Avrupa Halter Şampiyonası'nda 94 kg kategorisinde elde ettiği 3’üncülüktür. Bu başarısını takip eden yıllarda da aynı kategoride Avrupa 3.lüğü ve Dünya Şampiyonası'nda 2’incilik ve 3’üncülük elde etmiştir. 2005 Avrupa Halter Şampiyonası'nda da 2’inci olarak podyumda yer almayı başarmıştır.

Sudaş, 2000 ve 2008 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda da milli formayı giymiştir. 2000 yılında 7.lik, 2008 yılında ise 14.lik elde etmiştir.



Cemal Erçman, veya lakabıyla Gülleci Cemal, 1900 yılında doğmuş ve 1978 yılında vefat etmiş Türk bir haltercidir.

Türk spor tarihinin öncü isimlerinden biri olan Cemal Erçman, 1924 Paris ve 1928 Amsterdam Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi temsil ederek önemli bir başarıya imza atmıştır. Tüy sıklette (-60 kg) mücadele eden Erçman, Olimpiyatlara katılan ilk Türk halterci olma unvanını da taşımaktadır.

Paris'teki ilk olimpiyatında 345 kg'lık toplam kaldırışıyla 14. olan Erçman, Amsterdam'da ise 262,5 kg toplamla 8. sırayı almayı başarmıştır.

Türkmenistan asıllı Milli haltercimiz 32 yaşındaki İsmayilov, Türkiye adına 2016 Yaz Olimpiyatları'nda 69 kg mücadelesinde gümüş madalya kazandı. Bu Türkiye'nin Rio'daki ilk madalyası oldu. İsmayilov, 2015 ve 2016 Avrupa şampiyonalarında altın, 2015 Dünya Şampiyonası'nda bronz madalya kazanmıştı.

Aynacı, koparmada 90 kilogram kaldırarak olimpiyat rekorunu egale etti. Silkmede ise 110 kilogram kaldırarak toplamda 200 kilograma ulaştı. Bu sonuçla Aynacı, olimpiyatlarda ilk defa yer alan Türk halterciler arasında en iyi dereceleri yapan sporcu oldu.

Duygu Aynacı’nın hedefi Olimpiyatlarda yer almaya devam etmek ve bundan sonra daha da çalışıp Paris 2024'te madalya kazanmak istiyor.







Erol Bilgin, 20 Şubat 1987'de Kütahya'da doğan ve Türk halter tarihinde önemli bir yere sahip olan bir sporcudur. 62 kg kategorisinde yarışan Bilgin, 2009 ve 2010 yıllarında Avrupa şampiyonu olarak büyük bir başarı yakalamıştır.

Ancak Bilgin'in kariyeri, 2012 Londra Olimpiyatları'nda doping skandalıyla gölgelenmiştir. Yapılan testlerde yasaklı madde kullanıldığı tespit edilen Bilgin, olimpiyatlardan diskalifiye edilmiş ve bu durum spor kariyerine büyük bir darbe vurmuştur.

Doping cezasını tamamladıktan sonra spora geri dönen Bilgin, 2016 Rio Olimpiyatları'na katılma şansı yakalamış ancak burada da madalya kazanamamıştır.

Hafız Süleymanoğlu, 23 Ocak 1967'de Azerbaycan'ın Sumgayıt kentinde doğan ve Türk halter tarihinde unutulmaz bir yere sahip olan bir sporcudur. Horoz sıklet ve tüy sıklet kategorilerinde yarışan Süleymanoğlu, 2 Dünya Şampiyonası ve 1 Avrupa Şampiyonası unvanı da dahil olmak üzere toplamda 28 madalya kazanmıştır.



Eskişehirli halterci Hakan Yılmaz, 2004 Yaz Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil ederek erkekler 94 kg kategorisinde altıncı sırayı aldı.

Yılmaz, 2004 yılında Eskişehir'de düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nda 94 kg kategorisinde Avrupa şampiyonu olmuştu.

Bulgaristan'da doğan ve 1989 yılında Türkiye'ye göç eden Mutlu, buradaki spor hayatında büyük başarılara imza attı.

3 kez üst üste Olimpiyat Şampiyonu olarak halter tarihinde efsaneleşen Halil Mutlu, 31 Ekim 2008 günü aktif spor hayatına son verdiğini açıkladı. 52 kg, 54 kg ve 56 kg kategorilerinde 20'den fazla dünya rekoru kırarak "Dinamo" lakabını alan Mutlu, bu başarısıyla halter tarihindeki en önemli sporculardan biri olarak kabul edilmektedir.

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Rusya'nın Kazan şehrinde düzenlenen 2011 Avrupa Halter Şampiyonası'nda -48 kilogram kategorisinde koparma dalında gümüş madalya kazandı.

Aynı yıl Fransa'nın başkenti Paris'te yapılan Dünya Şampiyonası'nda ise silkme ve toplamda bronz madalyanın sahibi oldu.





Milli haltercimiz Mehtap Kurnaz, uluslararası alanda başarılar kazanmaya devam ediyor. 2012'de Yıldızlar Dünya ve Avrupa Şampiyonalarında üçüncülük, 2014'te Gençler Avrupa Şampiyonası'nda üçüncülük ve İslam Oyunları'nda şampiyonluk kazandı.

Birçok ulusal şampiyonluk ve madalyası da bulunan Kurnaz, 2024 Paris Olimpiyatları'nda ülkemize madalya kazandırmayı hedefliyor.





19 Ocak 1985 yılında Tokatta dünyaya gelen milli haltercimiz Binay, koparmada 157 kg, silkmede 178 kg ve toplamda 335 kg kaldırarak hem altın madalyayı kazandı hem de dünya rekorlarını egale etti.

Bu başarıyla 2010'daki unvanını da koruyan Binay, aynı kategoride üst üste iki kez dünya şampiyonu olan ilk Türk halterci unvanını da elde etti.

23 yaşındaki Milli haltercimiz Muhammed Furkan Özbek, Arnavutluk'ta 73 kg'da Avrupa Şampiyonu oldu! Koparmada 152 kg, silkmede 190 kg ve toplamda 342 kg kaldırarak altın madalya kazanan Özbek, Avrupa rekorunu da elde etti.





Naim Süleymanoğlu, halter tarihinde efsane olarak kabul edilir. 1984, 1985 ve 1986'da "Yılın Haltercisi" seçildi. 1988 Seul, 1992 Barcelona ve 1996 Atlanta Olimpiyatları'nda 3 kez olimpiyat şampiyonu oldu. 7 kez dünya şampiyonu unvanı ve 46 dünya rekoru kırdı. Kendi kilosunun 3 katından 10 kilo fazlasını kaldırarak tarihe adını yazdırdı.

Süleymanoğlu, sadece sporcu kimliğiyle değil, vatanseverliği ve azmiyle de ilham kaynağı olmaya devam ediyor.





Sağır, Mersin'de düzenlenen müsabakada koparmada 156 kilogram, silkmede 193 kilogram ve toplamda 349 kilogram kaldırarak ikinci sırayı aldı.

Bu derecesiyle Nezir Sağır, Türkiye'ye bir madalya daha kazandırmış oldu.

Ermenistan'ın başkenti Erivan'da düzenlenen Büyükler Avrupa Halter Şampiyonası'nda milli sporcumuz Nuray Güngör, 64 kilo kadınlarda koparmada 99 kilo ve toplamda 219 kiloluk derecesiyle 2 altın madalya kazanarak Avrupa şampiyonu oldu ve İstiklal Marşımızı okuttu. Milli sporcumuz silkmede ise 120 kilo ile bronz madalya kazandı.

40 ülkeden 172 kadın, 146 erkek toplam 318 sporcunun katıldığı şampiyonanın 4. gününde Nuray Güngör, koparma müsabakasında 99 kiloluk derecesiyle birinci olarak altın madalya kazandı. Silkmede ise 120 kilo kaldırarak bronz madalya kazanan Güngör, toplamda 219 kiloluk derecesiyle de Avrupa şampiyonu oldu.





Türk halter sporunun en önemli isimlerinden biridir. 11 yaşında antrenör Mehmet Üstündağ tarafından keşfedilen Taylan, halterde 6 Avrupa ve 2 Dünya rekoru kırmıştır.

En önemli başarısını ise 2004 yılında Atina Olimpiyat Oyunları'nda elde etti. 48 kiloda dünya ve olimpiyat rekoru kırarak altın madalya kazanan Taylan, bu sayede Türk spor tarihinde ilk defa bir kadın sporcunun olimpiyatlarda altın madalya kazanmasını sağladı.





2004 yılında Atina'da düzenlenen Olimpiyat Oyunları'nda 360 kilogram toplam kaldırışıyla dördüncü sırayı almıştı. Mücadelede üçüncü olan Rus sporcu Oleg Perepetçenov'un doping testi sonucunun pozitif çıkmasıyla Arabacıoğlu'na bronz madalya yolunu açtı.

Bu karar, Uluslararası Halter Federasyonu (IWF) tarafından 2013 yılında alındı. Arabacıoğlu'nun madalyası 2016 yılında düzenlenen bir törenle kendisine takdim edildi.

Türk halterci Sedat Artuç, Avrupa şampiyonu ve Dünya şampiyonasından gümüş madalya sahibi. Atina'daki 2004 Yaz Olimpiyatları'nda bronz madalya kazandı. Ancak, 2008 Yaz Olimpiyatları'nda 56 kiloda yarıştığı B Grubu'nda koparmada 115 kiloyu kaldıramadı.

Özkan, 2008 Pekin Olimpiyatları'nda 48 kilogram kategorisinde gümüş madalya kazanarak Türkiye'ye bu kategoride ilk madalyayı getiren sporcu olmuştu. Fakat 2016 yılında IOC, sporcunun tekrar analiz edilen doping testlerinde yasaklı stanozolol maddesine rastlandığını açıkladı. Bu kararın ardından Özkan'ın madalyası elinden alınarak gümüş madalya Kazakistanlı Zulfiya Chinshanlo'ya verildi.

Özkan, doping testinin sonuçlarına itiraz etmiş olsa da itirazı kabul edilmedi. Bu olay, Türk spor tarihinde bir ilki teşkil etti ve doping skandallarıyla mücadelede önemli bir dönüm noktası olarak kabul edildi.

2012 Londra Olimpiyat Oyunları'nda 63 kiloda Türkiye'yi temsil eden ve o dönemde 4. olan Milli halterci Sibel Şimşek, Kazakistanlı sporcunun doping testinin pozitif çıkmasıyla bronz madalyanın yeni sahibi oldu. Bu sonuçla birlikte Sibel Şimşek, Türk halter tarihinde olimpiyatlarda madalya kazanan 5. kadın sporcu ünvanını da elde etti.

Bu madalya, Türkiye'nin olimpiyat tarihindeki madalya sayısını da 100'e yükseltti.

1998 ve 2002 yıllarında Avrupa Halter Şampiyonası'nda toplam 6 altın madalya ve 8 Avrupa rekoru kırarak büyük bir çıkış yakaladı. 20 yaşındayken Avrupa Gençler Halter Şampiyonası'nda 3 altın madalya ve 9 dünya rekoru kırarak adından söz ettirdi.

Ancak 2000 yılında Türkiye Halter Federasyonu ile yaşadığı sorunlar ve doping iddiaları gündeme geldi. Bu olaylar sonucunda milli takımdan atılan Şahbaz, bilek güreşi sporuna yöneldi ve Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonası'nda üçüncülük elde etti.

2004'te olimpiyatlara katılma şansı yakalayan Şahbaz'ın doping testi pozitif çıkması, tüm hayallerini suya düşürdü.

2004 Atina Olimpiyat Oyunları'nda 77 kilogram kategorisinde olimpiyat rekoru kırarak altın madalya kazandı. Daha 19 yaşında bu başarıyı yakalayan Sağır, oyunlar tarihinin en genç altın madalya alan haltercisi unvanını da elde etti.

Gençler dünya rekoru ile Atina'ya giden Sağır, koparma, silkme ve toplamda en iyi dereceleri yaparak büyük bir zafer kazandı. Bu başarıyla Türk halter sporuna altın madalya kazandıran ilk erkek sporcu olma ünvanını da elde etti.

Sağır'ın başarıları sadece olimpiyatlarla sınırlı kalmadı. 2006 yılında Dominik Cumhuriyeti'nde düzenlenen 75. Dünya Erkekler Halter Şampiyonası'nda 77 kiloda toplamda altın madalya kazanarak ilk defa dünya şampiyonu oldu. Sağır, bu şampiyonada toplamda 361 kilo kaldırarak gücünü bir kez daha kanıtladı.