ANKARA (AA) - Türk Kızılay, İsrail'in saldırısı altındaki Gazze'nin Deyr Belah bölgesinde kurulan ve sıcak yemek dağıtılan aşevinin kapasitesini arttırarak günlük 15 bin kişiye yemek çıkardı.

Türk Kızılaydan yapılan açıklamaya göre, çatışmalar başladıktan sonra Gazze'deki faaliyetlerini sonlandırmayan Kızılay, aşevini önce Gazze'nin kuzeyinden Refah'a, İsrail'in kara harekatının ardından ise Refah'tan Deyr Belah bölgesine taşımak zorunda kaldı.

Bölgede kimi zaman tüp gaz bulunamaması nedeniyle Kızılay yerel personeli, kazanları enkazdan toplanan odunlarla kaynattı, aşevinde pişirilen yemekler büyük kazanlarla Gazze'nin çeşitli bölgelerinde toplanan ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

Zor koşullara rağmen faaliyetlerini sürdüren Türk Kızılay, tüm imkansızlıklara ve tehlikelere rağmen Deyr Belah'ta hizmet veren ve sıcak yemek dağıtılan aşevinin kapasitesini günlük 10 binden 15 bin kişiye çıkararak örnek bir mücadele sergiledi.