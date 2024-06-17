Bunlar da ilginizi çekebilir

Türk Kızılay Irak Delegasyonu Başkanlığı, Kurban Bayramı dolayısıyla Erbil’de 50 büyükbaş kurban kesimi gerçekleştirmişti.

Türk Kızılay, bayram münasebetiyle Irak’ın çeşitli bölgelerinde ihtiyaç sahiplerine kurban eti dağıtımı yapıyor.

Kurban bayramı dolayısıyla kentte ihtiyaç sahibi ailelere toplam 740 poşet et dağıtımı gerçekleştirildi.

Türk Kızılayın Musul’daki kurban eti dağıtımına, Türkiye’nin Musul Başkonsolosu Serhad Varlı ve Türk Kızılay Irak Delegasyon Başkanı Çetin Bayatlı katıldı.

Copyright © 2024. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.haberekspres.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.