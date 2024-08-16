Türkiye’nin dünya lideri olduğu kuru incir ihracatında Avrupa Birliği'nin (AB) payı son 10 yılda yüzde 52'den yüzde 39'a geriledi. Aynı dönemde Amerika kıtasının payı yüzde 17'den yüzde 28'e, Uzakdoğu ülkelerinin payı ise yüzde 12'den yüzde 15'e yükseldi. Ege İhracatçı Birlikleri’nde yapılan Danışma Niteliğinde Genel Kurul Toplantısı’nda konuşan Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Ali Işık, Türk kuru incirinin AB pazarına bağımlılığını azaltmak için yapılan tanıtım çalışmalarının önemini vurguladı. Işık, TURQUALITY ve URGE projeleri, fuarlar ve sektörel ticaret heyeti organizasyonlarının bu başarıdaki etkisini dile getirdi.

Uzakdoğu ve Amerika’da hızla artan talep

Mehmet Ali Işık, Türkiye’nin kuru incir ihracatındaki uzak pazarlara yönelik büyüme trendini rakamlarla paylaştı. 2014 yılında Hindistan’a sadece 11 ton kuru incir ihraç edilirken, 2023 yılı sonunda bu rakam 341 tona ulaştı. Aynı dönemde Kanada’ya ihracat 701 tondan 2 bin 476 tona, Güney Kore’ye ihracat 286 tondan 828 tona, Çin’e ihracat 2 bin 70 tondan 4 bin 946 tona ve ABD’ye ihracat 7 bin 817 tondan 14 bin 458 tona yükseldi. Işık, bu büyümenin devam etmesi için TURQUALITY ve URGE projelerine ağırlık verileceğini, fuarlar ve sektörel ticaret heyetlerinin artırılacağını belirtti.

Kuru incir ihracatında 300 milyon dolar hedefi

2023/24 sezonunda kuru incir ihracatında 300 milyon dolar hedefiyle yola çıktıklarını ifade eden Işık, şu ana kadar 277 milyon dolara ulaştıklarını ve sezon sonuna kadar bu hedefin gerçekleşmesini beklediklerini söyledi. Sektör olarak aflatoksin ve okratoksin risklerine karşı üretimden raflara kadar bir kontrol sistemi oluşturduklarını belirten Işık, AB’de kontrol sıklığının artmaması için üreticiler ve ihracatçılar arasında iş birliğinin önemine dikkat çekti.

Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, 2024/25 sezonu kuru incirinin ihracat başlangıç tarihi için 25 Eylül 2024’ü önerdi. Karar, Ticaret Bakanlığı’na sunulacak ve nihai karar bakanlık tarafından verilecek.

İhracatta artış sürüyor

2023 sezonunda Türkiye, 60 bin 655 ton kuru incir ihraç ederek 277 milyon dolar döviz girdisi sağladı. 2022/23 sezonunda ise 66 bin 977 ton kuru incirden 238 milyon dolar gelir elde edilmişti. İhracat miktarındaki yüzde 9,6’lık düşüşe rağmen, ortalama ihraç fiyatındaki yüzde 28’lik artış, gelirin artmasını sağladı. Kuru incir ihracatında ilk üç ülke ise 56 milyon dolarla ABD, 32,4 milyon dolarla Fransa ve 30,5 milyon dolarla Almanya oldu.