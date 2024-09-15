Uluslararası inşaat sektörünün önde gelen dergisi ENR, 2024 yılı için hazırladığı “En Büyük 250 Uluslararası Müteahhitlik Firması Listesi”nde Türk müteahhitlik firmalarının başarısını gözler önüne serdi. Çin’in ardından ikinci sırada yer alan Türkiye, listede 43 firmayla temsil ediliyor.

Türk firmalarının uluslararası gelirleri 18,5 milyar doları aştı

Ticaret Bakanlığı’nın açıklamasına göre, 2023 yılında 43 Türk müteahhitlik firmasının uluslararası gelirleri toplamda 18,5 milyar dolara ulaştı. Bu gelirler, listedeki toplam gelirlerin yüzde 3,7’sini oluşturuyor. Uluslararası gelirler sıralamasında ise Türk müteahhitlik sektörü, İngiltere, Hollanda, Almanya ve Japonya'nın önünde 8. sırada bulunuyor. Listenin birinci sırasında ise Çin, 122,9 milyar dolarla yer alıyor.

Türk firmaları, ilk 100 ve ilk 50’de

2024 yılı listesinde, ilk 100 arasında 6 Türk firması yer alırken, 1 Türk firması da ilk 50'deki yerini korudu. Bu başarı, Türk müteahhitlik sektörünün uluslararası alandaki etkisini ve rekabet gücünü ortaya koyuyor.

Teknik müşavirlikte de başarı

ENR dergisinin “En Büyük 225 Uluslararası Teknik Müşavirlik Firması Listesi”nde ise 8 Türk firması bulunuyor. Bu listede Türkiye, firma sayısına göre 7. sırada yer aldı. Rapor, makro ölçekli projelerin ve yatırım planlarının, özellikle Afrika Ajanda 2063 ve Suudi Arabistan Vizyon 2030 gibi projelerin, küresel inşaat sektörüne ivme kazandıracağını belirtiyor.

Ticaret Bakanlığı’ndan destek mesajı

Ticaret Bakanlığı, açıklamasında, “Önümüzdeki dönemde de birçok hedef ülkeye heyet ziyaretleri gerçekleştirerek müteahhitlik ve teknik müşavirlik firmalarımızın uluslararası alanda pazar payının artmasına katkıda bulunmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.