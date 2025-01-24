Türkiye, son yıllarda savunma sanayii alanında yaptığı büyük atılımlar ile savaş konseptlerini değiştiren ve dünya çapında dikkat çeken bir konuma geldi. Ürettiği yerli ve milli savunma sanayi ürünleri, sadece Türk Silahlı Kuvvetleri'ne değil, dost, kardeş ve müttefik ülkelere de güvenlik kalkanı oldu. 2024 yılı, Türk savunma sanayiinin altın çağına sahne oldu. Bu dönemde, Türkiye, savunma sanayii ihracatında 11. sıraya yükselerek dünya genelinde büyük bir başarıya imza attı.

Savunma sanayiinde rekor ihracat

Türk savunma sanayiinin başarıları, istatistiklerle de kendini gösterdi. Geçtiğimiz yıl, Türkiye’nin savunma ve havacılık sanayii ihracatı 7 milyar 154 milyon dolara ulaşarak rekor kırdı. Bu, Türkiye’nin savunma sanayiinde elde ettiği en yüksek ihracat tutarlarından biriydi. Ayrıca, yalnızca yurt içi teslimatların ekonomik katkısı, 40 milyar doları buldu.

Kara, hava ve deniz platformlarında büyük artış

Türk savunma sanayiinin ihracatı, platform bazında büyük bir artış yaşadı. 40 ülkeye 4,500’den fazla kara aracı, 3 ülkeye korvet, 10'dan fazla ülkeye 140 deniz platformu, 42 ülkeye mühimmat ve füze, 50'den fazla ülkeye 770 İHA, SİHA ve TİHA ihraç edildi. Ayrıca, 24 ülkeye elektro-optik sistem ve stabilize silah sistemleri, 8 ülkeye taarruz helikopteri ve 10 ülkeye radar satıldı. 2024 yılında, Türkiye’nin savunma sanayiindeki ürünler birçok yeni ülkenin radarına girdi. Türkiye, üretim kapasitesi ve yetkinlikleri ile dünya savunma pazarındaki önemini her geçen gün arttırıyor.

Avrupa, ihracatın merkezinde

Türk savunma sanayiinin ihracatındaki en büyük pazar Avrupa oldu. Avrupa'dan gelen talepler arasında İHA’lar, akıllı füzeler, kara araçları, silah kuleleri, askeri gemiler, uçak ve helikopter yapısalları, radarlar ve simülatörler ön plana çıktı. Bu ürünler, Avrupa ülkelerinin savunma ihtiyaçlarını karşılamada önemli bir yer tutuyor.

Teknolojik inovasyon ve yerlilik oranı

Türkiye, son yıllarda savunma sanayiinde AR-GE ve inovasyon alanında büyük adımlar attı. 2024 yılı itibarıyla AR-GE bütçesi 3 milyar dolara yaklaşırken, yerlilik oranı yüzde 80’i geçti. Ayrıca, Türkiye’nin savunma sanayiindeki proje hacmi 100 milyar doları geçti ve bu alandaki projelerin sayısı her geçen yıl artış gösteriyor.

Yeni projeler ve gelecek beklentileri

2024 yılında elde edilen bu büyük başarıların ardından 2025’te de savunma sanayiinde yeni rekorların kırılması bekleniyor. ALTAY tankının motoru yerli ve milli imkanlarla üretilmeye başlanırken, Türk havacılık sanayii de büyük projelere imza atmaya hazırlanıyor. Türkiye, KAAN adlı milli muharip uçağının motorunun yerli imkanlarla üretilmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Ayrıca, GÖKBEY helikopterinin motorunun da yerli olarak üretilmesi planlanıyor.