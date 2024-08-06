Defense News Top 100 listesinde Aselsan, Roketsan, TUSAŞ, ASFAT ve MKE A.Ş. yer alarak büyük bir başarıya imza attı.

Aselsan liderliğini koruyor, MKE ilk kez listede

Listenin en başarılı Türk şirketi, 42. sırada yer alan Aselsan oldu. Geçen yıl 47. sırada olan Aselsan, bu yıl 5 sıra yükselerek liderliğini pekiştirdi. TUSAŞ ise 50. sırada yer alarak önemli bir başarı elde etti. Roketsan 71. sırada yer alırken, listeye ilk kez giren MKE A.Ş. 84. sırada kendine yer buldu. ASFAT ise 94. sırada listede yerini aldı.

Türkiye'nin yükselen savunma gücü

Türk savunma şirketlerinin Defense News Top 100 listesindeki başarısı, Türkiye'nin savunma sanayiindeki yükselişinin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. Yerli ve milli projelerle savunma sanayiinde dışa bağımlılığı azaltan Türkiye, aynı zamanda uluslararası pazarda da önemli bir oyuncu haline geldi.

Dünya devi Lockheed Martin zirvede

Listenin zirvesinde ise F-16, F-22 ve F-35 gibi dünyaca ünlü savaş uçaklarının üreticisi Lockheed Martin yer alıyor. Şirket, 2023 yılında elde ettiği 64 milyar dolarlık gelirle dünyanın en büyük savunma ve havacılık şirketi unvanını korudu.