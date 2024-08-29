Fiyatlar ve konaklama karşılaştırması

Bodrum'un komşusu Yunanistan'ın Kos Adası'ndaki konaklama, ulaşım ve araç kiralama ücretleri Türkiye'den daha uygun bulunuyor. Özellikle lüks otel fiyatlarının Kos'ta Bodrum'a göre çok daha cazip olduğu belirtiliyor. Kos'ta 2 gecelik konaklama fiyatları 2 bin 500 ila 5 bin lira arasında değişirken, Bodrum'da aynı konfor için 5 bin lira ile 20 bin lira arasında bir ücret ödeniyor.

Yemek fiyatları tartışmalı

Türk tatilciler, Kos Adası'ndaki yemek fiyatlarını Türkiye'deki bazı şehirlerle karşılaştırıyor. Kos'ta yemek fiyatları Bodrum ve Çeşme'nin iki katı olarak değerlendirilen durumlar var. Ancak, bazı tatilciler Kos'taki yemeklerin Türkiye'den daha ucuz olduğunu belirtiyor. Özellikle yerel restoranlarda yemek fiyatları, bazı restoranlarda Türkiye'dekilerle neredeyse aynı seviyede.

Porsiyon ve fiyat standartları

Kos Adası'ndaki restoranlarda porsiyonlar genellikle daha büyük ve fiyatlar standartlaşıyor. Kos'ta kalamar 14 Euro, taze çipura balığı 30 Euro ve kuru fasulye 8.5 Euro gibi fiyatlarla sunuluyor. Bodrum'da ise esnaf lokantalarında benzer yemekler daha uygun fiyatlarla servis ediliyor.