Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) USS Wasp (LHD-1) isimli amfibi hücum gemisi ile Türkiye’nin ilk amfibi savaş gemisi TCG Anadolu (L400), 13-17 Ağustos tarihleri arasında Akdeniz’de ortak bir eğitim tatbikatı gerçekleştirdi. Bu bilgi, 19 Ağustos'ta U.S. Naval Institute tarafından paylaşıldı. Tatbikata ayrıca USS Oak Hill (LSD-51) ve TCG Gökova (F496) gemilerinin de katıldığı belirtildi.

Tatbikatla ilgili olarak Milli Savunma Bakanlığı (MSB) veya hükümet tarafından herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.

ABD'nin Akdeniz'deki artan varlığı

ABD, Doğu Akdeniz'deki askeri varlığını son dönemde artırmış durumda. Wasp Amfibi Hazır Grubu, 1 Haziran'dan itibaren bölgede bulunuyor. USS New York (LPD-21) ve USS Oak Hill (LSD-51) gemileri de bu gruba eşlik ediyor. Ayrıca, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, güdümlü füze denizaltısı USS Georgia'nın (SSGN-729) da Orta Doğu'ya konuşlandırıldığını açıkladı.

KKTC ve Türkiye'den tepkiler

ABD'nin bölgedeki artan askeri varlığı, özellikle Kıbrıs meselesinde yeni gerginliklere yol açıyor. USS Roosevelt'in 27 Temmuz’da Limasol Limanı’na ziyareti, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) tarafından eleştirildi. KKTC Dışişleri, bu ziyareti ABD'nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) verdiği askeri desteğin bir göstergesi olarak nitelendirdi ve gerginliği artırdığı uyarısında bulundu.